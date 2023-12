El sociólogo y comunicador Lorenzo Díaz, exmarido de Concha García Campoy, ha fallecido tras mantener una vida alejada de los medios de comunicación y tan solo unos meses después de ser abuelo.

Lorenzo Díaz, autor del libro 'La radio en España 1923-1995', ha fallecido este martes a los 79 años, según ha hecho público Onda Cero, donde fue colaborador hasta hace cinco años cuando se retiró de la radio.

Experto en temas de comunicación, trabajó como guionista, comentarista y director en Radio Nacional de España, la cadena Ser y Onda Cero.

Nacido en 1944 en Solana del Pino (Ciudad Real), compartió estudio y micrófono con nombres que han dejado huella en la historia de la radio, como Luis del Olmo o Carlos Herrera.

Actualmente era la pareja de la exministra de Trabajo del ejecutivo de Pedro Sánchez, Magdalena Valerio.

Junto a la comunicación, la gastronomía era su otra pasión y fruto de estas dos facetas son los más de 20 libros dedicados a ambos temas.

Entre ellos destacan títulos como 'La radio en España (1923-1995)'; 'La televisión en España (1956-1994)'; 'Madrid: bodegones, fondas y restaurantes (1412-1990)', que fue Premio Nacional de Gastronomía; 'Tabernas, botillerías y cafés (1476-1991)', premio de la revista De Libros y de la Cámara de Comercio de Madrid; 'La cocina del Quijote'; y 'Lucio, historia de un tabernero'.

El sociólogo habló en 2013 de cómo se despidió de la que fuera su mujer, Concha García Campoy. "Este miércoles, a las 10.25 horas, recibí una llamada de Valencia. Me decían que estaba muy enferma, en punto final, cogí un AVE urgente y me dio tiempo justo para llegar, darle un beso, abrazarla y decirle que la querré mientras viva", explicó el comunicador en 'La mañana de La 1', según recuerda Vanitatis.

Sus hijos Lorenzo y Berta, fruto de su matrimonio con la periodista, han seguido los pasos de sus progenitores. Lorenzo trabaja como reportero y redactor en Mediaset, mientras que Berta cuenta con su propia sección en la radio en la que trabajó su padre.

Emotiva despedida de Lorenzo

Lorenzo García-Campoy Díaz se ha despedido de su padre con unas emotivas palabras cuando se cumplen diez años de la muerte de su madre y en un año muy especial tras el nacimiento de su primera hija.

"Me parte en dos pensar en que nuestra escapada furtiva a Vallecas ayer fue el último trayecto juntos. Pero, quizás conscientes de lo que vendría más pronto que tarde, nunca ocultamos los te quiero, los abrazos y los besos. Me quedo tranquilo con eso y con cómo te has ido, sin hacer un maldito ruido, como siempre", ha publicado el periodista de Mediaset en sus redes sociales.

"Nos lo hemos pasado muy bien, querido padre. Nos hemos reído mucho. Nos hemos querido mucho. Me destroza esto, más de lo que imaginaba, pero de nuevo seré capaz de agarrarme a lo bueno, que es todo. Por ti y por tu ‘cebollona’, a la que le contaremos que tuvo un abuelo único", concluye la carta de despedida.