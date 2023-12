La artista ibicenca Cristina Ferrer se muestra muy ilusionada con la exposición que inaugurí ayer en Can Tixedó Art Café de Forada, donde permanecerá hasta el 11 de enero. Primero porque hacía ya ocho años que no exponía en un espacio que es referente para muchos artistas ibicencos, y después porque ha cuidado mucho esta muestra individual tras participar en varias colectivas en diferentes puntos de España.

La muestra se titula ‘A mi estilo’ porque consta de 16 óleos de mediano y gran formato fiel a su «estilo realista personal y con la temática de nuestras islas», explica. «Y como siempre también no me gusta centrarme en un solo motivo así que me gusta pintar todo lo que me entra por los ojos y me transporta a mi estudio para pintarlo. Hay tanta belleza en nuestras islas, tanta luz que es difícil plasmar lo que siento al pintarlos. Hace muchos años que llevo el pincel en la mano y no he cambiado ni de técnica ni de estilo y se que moriré con él», cuenta.

«Siempre digo que tengo un pie en cada isla de Ibiza y Formentera donde centro mi temática-prosigue-. Y que mis raíces son de Ibiza y seguro que esto también tiene culpa de que solo me guste pintar nuestras islas con sus gentes, llaüts, paisajes, faros...».

Ferrer dice que se ha implicado mucho en esta exposición, para la que ha pintado a propósito varias obras. Primero toma fotografías y después elige la que pintará. Solo una de cada imagen.

«Pongo toda mi alma en cada cuadro y me gustaría saber trasmitirlo al espectador. Siempre pinto en mi estudio acompañada de mis perros y la música frente al lienzo, sin pensar en nada más. Me paso largas jornadas para conseguir el objetivo deseado», termina.