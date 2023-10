La fiesta de Halloween desbanca al carnaval en Ibiza

Sin pausa, pero sin prisa, desde hace algo más de un par de décadas, Halloween ha ido ganando adeptos en Ibiza. Tantos que en los últimos años parece que esta fiesta tan arraigada en el mundo anglosajón que se celebra el 31 de octubre ha desbancado a otra celebración muy popular en la que también es costumbre disfrazarse, el carnaval. Eso es por lo menos la conclusión que se saca en Vila al preguntar a propietarios y clientes de establecimientos que venden decoración y atuendos para ambas ocasiones. «El movimiento que tenemos ahora en octubre es el mismo que hace veinte años teníamos en febrero. Ahora la gente tiene más ganas de celebrar porque ha terminado la temporada y hay más dinero y también más fiestas para niños y adultos que en carnaval, época en la que hace años que se vende poco», asegura Damaris Ortega, propietaria de la Cucaña.

Esta conocida tienda de disfraces de la calle Aragón lleva en modo Halloween desde el pasado 15 de septiembre. «En 2022 muchos esperaron a la última semana, pero este año la gente ha empezado a prepararse antes para la fiesta y la clientela ha estado más repartida durante todo octubre», apunta la responsable del negocio, en el que no paran de entrar personas este mediodía (el de ayer), entre ellas, varias extranjeras. «Mañana (por hoy) será una locura», comenta.

También hay mucho ambiente a estas horas en el bazar Rui Zhou Shan Chan. «Para nosotros la fiesta de Halloween es la más importante en cuanto a ventas, más que Navidad o Carnaval», asegura Sen. La tienda abierta por su familia hace 21 años ha vendido desde sus inicios equipamiento para la víspera de Todos los Santos. Este año, las estanterías del negocio empezaron a llenarse de decoración, accesorios, maquillaje y disfraces de Halloween el 5 de octubre, aunque no fue hasta la semana pasada cuando empezó a notarse más trasiego de gente en busca de adornos y de vestimenta adecuada para la noche más terrorífica del año. El día más fuerte será hoy, pero Sen tiene la impresión de que, haciendo balance, las ventas no llegarán a ser tan buenas como en 2022. «Nunca habíamos vendido tanto para estas fechas como el año pasado, supongo que fue porque ya se había acabado lo peor de la pandemia y no había ningún tipo de restricciones y la gente tenía muchas ganas de fiesta», apunta antes de explicarle a una mujer el lugar donde puede encontrar varitas mágicas.

El resurgir de la familia Addams

En Maxi Home todavía se respira tranquilidad. «Por la tarde la cosa se animará», asegura una de sus empleadas, Nicol, mientras muestra algunos de los disfraces más demandados por su clientela. Entre las niñas, lo que se lleva, sobre todo, es transformarse en Miércoles Addams, que se ha vuelto a poner de moda desde que Netflix estrenó en noviembre del año pasado la serie que lleva su nombre y que dirige el reconocido cineasta Tim Burton. A las pequeñas también les chifla disfrazarse de Harley Quinn, un personaje de cómics de DC que se hizo popular a partir de 2016 tras ser interpretada por Margot Robbie en ‘Escuadrón suicida’, ‘Aves de presa’ y ‘El escuadrón suicida’ y al que este año ha dado vida Lady Gaga en ‘Joker: Folie à Deux’. Los niños se decantan, sobre todo, por disfraces de personajes como Dark Spider o Eduardo Manostijeras y algunos que parecen más típicos de Carnaval, como de policía o cowboy.

En La Cucaña han vendido muchos atuendos de la niña de la familia Addams y, de paso, del resto de sus componentes, sobre todo, de sus padres, Gómez y Morticia, y de La Cosa, la mano que acompaña a la pequeña. «He tenido que hacer dos pedidos de Miércoles y los he vendido al momento», asegura Ortega. Como en Maxi Home y en el bazar Rui Zhou Shan Chan, otro de los disfraces estrella es el de Harley Quinn, y el de su novio, el villano Joker, de los que tiene hasta seis modelos diferentes. Siguen funcionando, además, clásicos como la máscara de ‘Scream’, el payaso de ‘It’ o el muñeco diabólico Chucky, disfraz que se está probando en estos momentos en la tienda el pequeño Diego, de cinco años. Como cuenta su abuela Piedad, lo piensa lucir hoy en la fiesta ‘Noche terrorífica’ que se celebrará en el parque de Sant Jordi de 18 a 23 horas.

La estrambótica pareja compuesta por la arlequín y Joker, el príncipe payaso del crimen, también está triunfando en el bazar Rui Zhou Shan Chan. Además, se están vendiendo muy bien, aunque ya no estén tan de moda, los monos con capucha de los populares ladrones de la serie ‘La casa de papel’ y alguno de ‘El juego del calamar’. «Otro disfraz que están pidiendo mucho para niños es el de hombre lobo, aunque no lo tenemos», señala Sen.

El reciente estreno de ‘La monja 2’ ha puesto de moda el disfraz de esta terrorífica religiosa, aunque algunas, como Mey, han preferido decantarse por una versión sexy del personaje. El look provocativo, a juego con el de su marido, que irá de monje, lo estrenará en la cena que ha preparado esta noche la Asociación de Vecinos Es Clot. «Es la segunda o la tercera vez» que Mey se disfraza para Halloween y es consciente de que la fiesta está ganando cada vez más terreno a los carnavales, que ella reivindica por encima de la celebración importada de la cultura anglosajona.

Esqueletos y catrinas

Noemí Araque, sin embargo, es una fiel defensora de Halloween, una excusa perfecta, dice, «para seguir festejando después del verano y para socializar». Ella, con su familia y sus amigos, la celebra todos los años y éste no es una excepción. Cada mes de octubre el grupo de amigos elige una temática para el disfraz. «Este año iremos de esqueletos roqueros», explica con una máscara de calavera puesta.

Muy cerca de ella, Alba se coloca en la cabeza un gorro de mexicano. «Es para mi padre, que se va a disfrazar de catrina», comenta esta joven de 31 años que desde bien pequeña celebra con su familia Halloween coincidiendo con el cumpleaños de su hermana, que es el 2 de noviembre. Este año va a disfrutar de este festejo por partida doble. La víspera de Todos los Santos, con los amigos, en una fiesta en la que se meterá en la piel de Maléfica. El 4 de noviembre la celebración será con la familia, en la casa de campo de su hermana, decorada para la ocasión, y ella, acompañando a su padre, irá también de catrina.