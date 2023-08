Casi 300 kilos de pólvora iluminarán esta medianoche el cielo y el mar (la Mar) de ses Figueretes para cerrar las fiestas del popular barrio de Vila. «Son 270 kilos, concretamente», detalla Antonio García, gerente de Pirotecnia Mediterráneo, la empresa encargada de disparar los fuegos artificiales. «Son diferentes de los del Vuit d’Agost», comenta el pirotécnico, cuya empresa también se encargó del castillo del día grande de las Festes de la Terra, refiriéndose, sobre todo, al tiempo de duración del espectáculo y a la densidad de los fuegos.

Durarán, si todo sale según lo previsto, unos 18 minutos y se lanzarán desde dos puntos. «Desde la isla de las Ratas la gran mayoría y desde el espigón de la propia playa los fuegos de la parte acuática», relata el especialista, que es la primera vez que se encarga del castillo pirotécnico de las fiestas del barrio, que vive esta tarde su gran día, coincidiendo con la Virgen de Agosto.

En el barrio están encantados con el regreso de los fuegos artificiales tras la experiencia del año pasado con el espectáculo de drones. «La gente te habla como si hiciera años que no se hacen los fuegos y sólo los cambiamos el año pasado», comenta José Juan Bonet, presidente de la asociación de vecinos, mientras prepara bocadillos en su supermercado. «Tú ves los espectáculos chinos de drones, que son espectaculares, pero eso no tiene nada que ver con lo que se empezó a hacer en España para probar. ¡Y la economía de China no tiene nada que ver con la de ses Figueretes!», bromea el presidente, que recuerda que cuentan con unos 15.000 euros de presupuesto «para todo el año». «Suerte que el Ayuntamiento nos ayuda con los fuegos y algunas empresas privadas», continúa, dicharachero el presidente de los vecinos.

Bonet asegura que lo que más éxito ha tenido este año han sido las actividades infantiles organizadas en el paseo y el torneo de ajedrez que cuenta con competidores muy fieles. En las actividades de la noche, reconoce, ha habido «algún altibajo». El domingo por la noche, por ejemplo, durante la actuación del Dj Alex Hinohouse, se fue la luz durante un rato, lo que hizo que algunos de los asistentes se marcharan antes de que volviera y se retomara el espectáculo.

Música de los años 2000 con Ésta me la sé

La última tarde de las fiestas de ses Figueretes comenzará a las siete de la tarde, con talleres, actividades y espectáculo de animación para toda la familia en la plaza Julián Verdera. Dos horas más tarde se entregarán los trofeos del torneo de ajedrez y a las diez de la noche se subirán al escenario principal de las fiestas el grupo Ésta me la sé, formado por Carlus Escandell (voz y guitarra) y Eduardo Marcillo (guitarra). El dúo interpreta versiones de temas conocidos del pop y el rock español a partir del año 2000. Entre sus imprescindibles se encuentran Pereza, Estopa, Fito y Fitipaldos, Extremoduro o Jarabe de Palo, pero también intérpretes más actuales, como es C. Tangana. En su repertorio no faltan tampoco algunos temas de Amaral, tan en boca de todos tras su reivindicativo acto en el concierto que la banda ha protagonizado en el Sonorama. Ésta me la sé se encargarán de animar la velada hasta la medianoche, cuando se lancen los fuegos.

El presidente de la asociación de vecinos destaca la «gran acogida» de las fiestas del barrio, que ya prevé que esta noche estará a rebosar. «Los restaurantes están ya llenos y en el paseo no suele caber ni la cabeza de un alfiler», comenta Bonet, que lamenta que, precisamente, las fiestas del barrio les pillen a todos en plena temporada, trabajando sin descanso.

José Juan Bonet aprovecha para reivindicar el barrio, que le gusta mucho, y a su gente. Aunque la mayoría de los ibicencos sólo se acuerdan de ses Figueretes para las fiestas, el presidente de los vecinos recuerda que organizan actividades durante todo el año. Además, hace hincapié en su principal atractivo: el paseo marítimo. «El nuestro es el únicop paseo marítimo real. El de Juan Carlos I será, como mucho, un paseo portuario, pero no marítimo, que vas por allí y sólo ves palos y barcos, pero el mar, como aquí, no», comenta, riendo.