Mercadillo Las Dalias en Ibiza: «Nadie sabe cómo irá lo que queda de temporada»

A las 9.50 horas, decenas de turistas esperan cerca de la entrada del mercadillo de Las Dalias. Diez minutos más tardes, se abren las puertas y empiezan a salir de varios lugares visitantes que esperaban en unos bancos que se ubican en la sombra, para llenar el espacio de inmediato. Aunque el paso de gente es continuo, los comerciantes consideran que es una temporada de altibajos en la que no sabrán cómo ha ido hasta que termine.

«Llevo 30 años en Las Dalias. Este año está viniendo menos gente, pero normalmente suele estar lleno. Ha cambiado bastante», comenta Anto Firote, una vendedora de joyas que afirma que este mes parece que está yendo mejor, aunque no como otros años.

Stefano es otro comerciante de este mercadillo. Lleva 15 años trabajando en él y nota una diferencia en cuanto a la afluencia de gente con respecto a otros años. «Este año es más flojo que el pasado», asegura y relata que no sabría decir qué mes es el que ha ido mejor por el momento. «Todavía nos falta más temporada para decirlo», añade.

Abhinaya es otro comerciante de Las Dalias que también afirma que no es posible todavía evaluar cómo han ido estos meses: «Nadie sabe cómo irá lo que queda de temporada». Considera, así como sus compañeros, que este año es más flojo que el pasado verano debido a que la vida está más cara. Aun así, cree que los meses de abril y mayo fueron mejores que lo que llevan de temporada alta.

Aunque muchos piensan que este año está yendo irregular, hay quien no lo ve de esta manera, como es el caso de Fedor Meyer, quien lleva trabajando en su puesto familiar desde hace 12 años. Mientras acaba de montar su mesa explica que la situación ha mejorado con respecto el año pasado y que al haberse decorado más el mercadillo, se incita a los visitantes a acercarse. Aun así, asevera que este mes no es su favorito para las ventas: «Para mí agosto es el peor. Mayo y junio, junto a partir de mediados de septiembre, es mejor y más relajado. Ahora se juntan muchos y no se vende tanto». Además, añade que los turistas que visitan ahora el mercadillo son de clase media-alta y de todas las nacionalidades.

Temporada irregular

Aun teniendo este punto de vista distinto, los demás comerciantes reiteran lo inestable que están siendo estos meses. «Este verano es muy irregular. Hay bastante gente pero el nivel económico es muy oscilante. Pero este mes hay más gente que en julio. En mayo fue bastante bien», cuenta Montse, una vendedora de piedras que lleva 20 años comerciando en este mercadillo. Comenta que la temporada se debe medir al completo y por ello no puede decir si otros meses han ido mejor. Sin embargo, declara: « No creo que haya más gente, pero sí más calidad en la que llega». Esta es una tónica que alguno de los vendedores comparten.

Por otra parte, Susana Tártalos, que vende sahumos e inciensos naturales en su puesto desde hace tres años, sigue en la línea de Montse. «Esta temporada es rara. Es todo el tiempo altibajos a diferencia de estos dos años. Hay días que se vende un montón y otros no», detalla. «Tengo fe en septiembre», añade esta comerciante, pero reconoce que mayo y junio fueron bastante buenos.

Visitantes curiosos

Los turistas que sí han decidido acercarse al mercadillo disfrutan de lo que están viendo y algunos deciden pararse a comprar en algún puesto.

Jorge Ferreira ha llegado estos días a la isla con su familia desde Portugal y es la primera vez que la visitan. «Vimos el mercadillo por internet y a mi hija le pareció interesante. Antes de ir a la playa estamos paseando por aquí», cuenta Ferreira, a quien le está encantando lo que ve. «El mercadillo está muy bien. Tiene cosas bastante interesantes y diferentes», añade.

«Es nuestra primera vez en Ibiza. Nos gustan estos mercados para mirar lo que hay y ya hemos estado en otro», explican Aida y Marina, dos turistas españolas que comentan que el puesto que más les ha gustado es uno en el que hacen imanes y llaveros de manera artesanal.

Otros visitantes que vienen por primera vez a esta instalación tan tradicional son Oriol y Eva, que acuden junto a su hijo. «No solemos ir a mercadillos así, pero nos llamó la atención que fuera tan grande y estuviese en las guías de viaje», detallan.

Montse Hernández está mirando algunos puestos de ropa acompañada de su marido. No es la primera vez que están en la isla y Hernández tiene muy claro por qué le gusta acercarse a Las Dalias: «Nos gusta porque para mí este mercadillo es una de las esencias de Ibiza».