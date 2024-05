Un azafato explica el truco para tener mejor asiento en el avión... gratis

Todo el mundo sueña con poder viajar de la forma más cómoda posible, pero para muchos, gastar en los mejores asientos del avión no es una opción. Un azafato, M.M, revela cómo los pasajeros pueden optar a una mejora gratuita.

El azafato explica que, una de las técnicas que a veces usan los pasajeros, es "acercarse a la tripulación para pedir un zumo de naranja o un refresco porque están mareados". "Nosotros automáticamente pensamos que están mintiendo solo para obtener algo gratis... Y probablemente algunas personas mientan, pero siempre pienso que si mientes, el karma volverá con seguridad. Pero si no mienten y no les doy nada, es aún peor".

M.M detalla que afirmar que no se siente bien es una táctica sorprendentemente efectiva para recibir artículos de cortesía a bordo, ya que los asistentes de vuelo están obligados a ayudar y no pueden cuestionar la salud de un pasajero. Sin embargo, destacó que el éxito muchas veces "depende de cómo se pide".

El azafato explica que la mayoría de las aerolíneas no dan nada gratis, ni siquiera agua. "Cuando los pasajeros vienen diciendo que tienen mucha sed, que necesitan tomar medicamentos o simplemente piden un vaso de agua, oficialmente tengo que decir que no. Primero, siempre les digo que vendemos botellas de agua. Normalmente, les daría gratis el agua, pero todo depende de cómo lo pidas".

En cuanto a las mejoras de asiento, el azafato explica que "se trata de ser amable y honesto". "Si los pasajeros vienen a mí y me dicen que necesitan más espacio por alguna razón, los muevo a las alas (asientos junto a la salida de emergencia con espacio adicional para las piernas). Sin embargo, si me dicen que tienen una rodilla mala, tengo que tener más cuidado, ya que los pasajeros sentados junto a las salidas de emergencia son los que tienen que ayudar a la tripulación en caso de que de una emergencia.

Y para los pasajeros que desean ser trasladados a la fila de salida de emergencia, el azafato sugiera: "Mi consejo es, para ser honesto, que no traten de ser dramáticos. Si es cierto que tienen una pierna mala, es justo. Pero no mientas porque probablemente no lo sepas, pero no te beneficiará". "Sé honesto. Si no tienes ningún dolor, simplemente di: 'Oigan, si tuvieran asientos disponibles en la fila de salida de emergencia, ¿podrían avisarme?', y lo haré", concluye.