Carlos Martorell, relaciones publicas internacional: «Creo que hubiese sido mejor actor que relaciones públicas»

Es un polifacético personaje, novelista, fotógrafo, actor frustrado, documentalista y conocedor de aristócratas, actores, famosos y personajes de toda índole. Ha escrito dos novelas, ‘Réquiem por Peter Pan en Ibiza’ y ‘La memoria enjaulada’, ha realizado el documental ‘Carlos Martorell Polifacético’ y ha sido el artífice de grandes eventos para marcas internacionales durante décadas.

Carlos Martorell (Barcelona 1944) es un prolífico personaje de fama internacional que ha elegido Ibiza como su patria adoptiva y forma de vida durante 60 años.

En el año 2000 se definió como un hippy reciclado. ¿Qué es ahora?

Soy un relaciones publicas que sigue aguantando a mi edad. Moriré siendo RR.PP, qué remedio.

¿Qué han significado en su vida y trayectoria profesional personajes como Salvador Dalí, Naty Abascal o la condesa de Ribes?

A Salvador Dalí lo encontré impresionante porque aparte de un gran pintor, fue un fantástico actor cómico. Naty Abascal fue un referente de gran mujer de la moda, la conocí en las calles de Nueva York cuando trabajaba como modelo para Óscar de la Renta y otros diseñadores. Nos hicimos muy amigos y le hice muchos reportajes cuando se convirtió en la duquesa de Feria. La condesa de Ribes, nominada cuatro veces mujer más elegante del mundo, era una especie de María Antonieta pero muy asequible, simpática, amante de Ibiza e impulsora de la moda Adlib.

¿Andy Warhol ha sido su maestro y referente profesional?

Warhol era una persona súper creativa y un genio de las relaciones públicas más que pintor ya que lo que reunía en ‘The Factory’ de Nueva York era increíble. Mezclaba a gente como la emperatriz Farah Diva, la actriz Elizabeth Taylor, un musculoso salido de un gimnasio que resultó ser Arnold Schwarzegger o el pintor Basquiat. Todos los personajes que elegía acababan convirtiéndose en personas importantísimas. Esa forma de mezclar todo tipo de gente me ha servido como guía para mis fiestas.

En su vida profesional hay un eje vital entre Nueva York, Barcelona y Ibiza. ¿Con cuál se queda?

En este momento con Ibiza porque se han cargado un poco Barcelona y Nueva York ya no tiene nada que ver con la ciudad que conocí en los 70. Ibiza es donde trabajo y estoy más. El tipo de trabajo que hacía ha cambiado mucho, los eventos internacionales para grandes marcas, con smoking, y las grandes fiestas con orquestas de música en vivo ya no se hacen. Ahora hay un DJ en una tienda con un canapé y una influencer.

Ha confesado que le hubiese gustado ser actor. ¿Qué se lo ha impedido?

Mi padre era el presidente mundial de cirugía cardiovascular y ya le pareció horrible que yo decidiera hacer relaciones públicas, me obligó a estudiar la carrera de Derecho que abandoné para venir de hippy a Ibiza. Si le hubiese dicho que quería ser actor me lo habría prohibido. Creo que hubiese sido mejor actor que relaciones públicas.

¿Le hubiese gustado interpretar al protagonista de su novela ‘Réquiem por Peter Pan en Ibiza’?

Como actor puedo hacer de joven, de viejo, de anciana o de lo que quieras como puede verse en mi documental. Tengo un don natural.

¿Defíname el concepto de la Ibiza de hoy en día?

Tiene un éxito quizá excesivo con grúas por todas partes y habría que parar en algún momento de construir porque podemos acabar muriendo de éxito. Hay problemas graves como atascos en todas partes y no hay sitio para aparcar.

¿El lujo de la Ibiza actual perdurará o es moda pasajera?

El lujo de Ibiza se circunscribe solo a unos cuantos hoteles y restaurantes. En 2010 me hicieron embajador de Ibiza Luxury Destination pero no veo mucho luxury por las calles. Sería necesario arreglar muchas cosas que de lujo no tienen nada.

¿Qué ha cambiado desde su llegada en 1963 a la bahía de Sant Antoni hasta ahora?

Todo. En el 63 solo había casas payesas y Dalt Vila. No había visto una isla más impresionante en mi vida, ríete de la Seychelles y otros paraísos. Me impresionó Sant Antoni totalmente virgen, vacío y con delfines en el mar. Fue lo primero que se desarrolló arquitectónicamente. Hemos pasado de una isla pobrísima a una riquísima.

¿La tolerancia y la libertad es la misma?

Hay tolerancia pero las generaciones han cambiado. De la payesa que conocí a su nieta actual hay un abismo. Se ha pasado de las faldas largas y los refajos a los pantalones tejanos rotos.

¿Cómo ve el futuro de la isla?

Es un poco problemático, o paramos un poco o habrá demasiada gente y será insostenible. En 1982 el Rey Juan Carlos estaba en casa de la princesa María Gabriela de Saboya y le acompañamos al aeropuerto con las autoridades. Desde lo alto de la escalerilla del avión dijo, levantando un dedo: “Aquí ni un ladrillo más”. Era un enamorado de la isla pero la Casa Real le aconsejó no venir a Ibiza porque no era un sitio adecuado para el Rey.

¿La fiesta del Flower Power es su sello de identidad del verano o su mejor oferta de ocio nocturno?

Ambas cosas. Pero no hay que olvidar a Piti Urgell, que inventó la fiesta en 1980. Y hace 23 años que promociono la Flower Power Vip. En el año 80 no tenía mucho éxito porque la música era funky, disco y reggae y no era una opción. Ahora marca una gran diferencia con la música de las macrodiscotecas.

¿Cúal ha sido la mejor y más divertida para usted?

Hubo una época sin móviles en la que la gente famosa podía estar tranquila, sin embargo, ahora, todo el mundo usa el móvil constantemente y eso les molesta. En una ocasión se acercó un amigo a decirle al oído a Elle Macpherson que su coche había llegado, le hicieron una foto con cámara y publicaron que tenía un nuevo amante. Hoy en día es difícil para la gente muy famosa que la dejen en paz en una fiesta con público.

Durante 60 años ha promocionado Ibiza a nivel internacional sin título ni remuneración.

Siempre lo he hecho de forma altruista para promocionar la isla. Este año estoy sorprendido porque me entrevistan cada semana periodistas de media Europa y solo les interesa el pasado de la isla, los años hippies y aquella época gloriosa que la gente joven desconoce por completo. Entonces yo iba a caballo por toda Ibiza.

¿Se siente contento por cómo le ha tratado Ibiza en general?

Si, quizá si hubiese sido ibicenco habría obtenido más reconocimiento, pero no me quejo. Los políticos me reciben bien y hay gente de Ibiza que me respeta.

¿De qué fiesta o evento se siente más satisfecho?

La fiesta más impresionante que he hecho fue el ‘Funeral por el Mediterráneo’ en la discoteca Ku. Un evento ecológico y premonitorio. La invitación era una esquela, los 300 invitados iban vestidos de luto obligado, de cura, monja o algo que tuviese que ver con un funeral, la piscina estaba llena de plásticos, con el ‘Réquiem’ de Mozart sonando los invitados desfilaban en procesión con un velón alrededor de la piscina. Me vestí de cardenal con un traje de una ópera de Plácido Domingo.

Ha tenido una casa en el corazón de Dalt Vila, otra sin luz ni agua en el campo y ahora vive en un piso en la Milla de Oro. ¿Qué le ha conducido a estos cambios?

Mi primera casa fue en Dalt Vila, que convertí en un tríplex, y luego alquilé, durante 35 años, Can Colomar en Sant Carles para pasar los veranos. Era una casa payesa magnifica y alternaba una con otra. Su propietario, Toni Colomar, sale en mi documental con una revista de la casa fotografiada. Toni y yo nos tenemos mucho aprecio.

Dígame lugares para perderse y disfrutar del baño, su placer favorito

A pesar de que ha cambiado mucho me encanta Pou des Lleó, donde me bañaba casi cada día. Esta semana fui a bañarme por la noche, y había 30 personas con caravanas y coches. Encontrar un sitio privilegiado para estar solo ahora es muy difícil. ¿Y dónde comer? Las Dos Lunas, Casa Jondal, Zitya, Can Pau y Amalur, entre otros.

¿Por qué no quiere escribir sus memorias?

No me gusta contar chismes y de todos los personajes importantes con los que me he relacionado podría contar anécdotas que les molestarían. La gente quiere que cuente la verdad de las vidas de los personajes, no solamente las cosas buenas y bonitas, y a mí eso no me parece correcto. La historia de mi vida está relacionada con toda esta gente y por eso en mi libro digo: Prestigio sí. Popularidad no. Me hubiese gustado ser actor, sin embargo cuando he conocido la vida privada de algunos actores famosos no me ha gustado.

¿Teme el lado oscuro de la fama?

Una cosa es la imagen que los famosos dan en prensa y otra cosa es la realidad de sus vidas privadas. Hay un lado oscuro de la fama.

¿Qué personajes que ha conocido le han impactado más?

El arquitecto Ricardo Bofill me ayudó a cambiar mi vida, Andy Warhol me sirvió de ejemplo para mi carrera como relaciones públicas y de Salvador Dalí, al que veía en cuatro países diferentes, me gustó mucho su sentido del humor. También me ha impactado mucha gente anónima por su belleza, inteligencia y originalidad.

Hábleme del famoso pintor Elmyr de Hory

Un genio impresionante al que ahora se le reconoce su valía. Se han hecho tres documentales, en los que participo. Lo que hacía no lo sabe hacer ningún otro pintor. No copiaba, se inventaba cuadros al estilo de pintores famosos.

Y de Smilja Mihalovitch

Un personaje muy divertido. Una gran ayuda para la Moda Adlib. Me hizo gracia que se inventara el título de princesa con el apellido de su marido.

El diseñador Valentino.

Un creador fantástico con muchísimo gusto tanto para el diseño de moda como para sus casas o su yate TM Blue One, con el que venía a Ibiza. Es una maravilla flotante.

La modelo Elle Macpherson.

Una belleza impresionante. Una mujer súper deportista que me hacía nadar con ella pero yo era incapaz de seguir su ritmo. Cogíamos muchísimos erizos en el mar porque le encantaban. Dio mucho nombre y glamour a Ibiza y a mi Flower Power Vip.

Su amigo Ricardo Urgell

Un empresario muy importante que puso la semilla de las discotecas en la isla.

Mick Jagger.

Le veía en Nueva York cuando estaba casado con Bianca, y luego aquí. Asistió a la fiesta de inauguración de Naïf a mediados de los 80. Es una persona muy divertida y con una energía envidiable que aún conserva a sus 80 años.

¿Tiene debilidad por la realeza con la que se relaciona a menudo?

Como relaciones públicas me relaciono tanto con una secretaria como con un aristócrata, hay que mezclar. He conocido a aristócratas muy interesantes y a otros que no lo son tanto. Mi debilidad es por personas interesantes ya sean actores, famosos o aristócratas .

¿Qué sueños tiene a su edad?

Me gustaría que se hiciera una película con mi novela pero tendría que colaborar en el guion, el casting, el vestuario y las ubicaciones para mantener su valor.