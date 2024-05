Este aeropuerto no ha perdido una sola maleta en 30 años

Uno de los principales problemas que tienen los viajeros es la pérdida de las maletas en los aeropuertos, sobre todo si es un viaje internacional, es una de las experiencias más estresantes por las que pasan millones de pasajeros en el mundo.

Según la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA), en el año 2022 se registró la pérdida de 26 millones de maletas en todo el mundo, donde la mayoría (el 80%) de ellas llegaron tarde a su destino; una cifra preocupante, pues no se veía una cifra tan alta desde 2012, cuando se extraviaron 26,3 millones de maletas.

Es normal que las aerolíneas pierdan algunas de nuestras maletas en tránsito: alrededor de 7,6 piezas por cada 1.000 viajeros de media. Sin embargo, un aeropuerto, el aeropuerto japonés de Kansai, no ha perdido maletas en los últimos 30 años, y el aeropuerto manejó 10 millones de maletas solo en 2023.

Por qué se pierden las maletas

Algunas maletas se pierden por error humano: no se suben al avión en el aeropuerto de salida o suele deberse a errores en los aeropuertos de conexión. Normalmente, el equipaje se etiqueta y se le asigna un código de barras en el momento del check-in y, a veces, cuando las maletas están en la cinta transportadora para ser enviadas a las puertas, las máquinas no pueden leer los códigos de barras y, por lo tanto, el personal debe revisarlas; escanearlas y clasificarlas manualmente. Esto puede provocar errores humanos o, en el peor de los casos, simplemente no hay tiempo suficiente para llevar estas maletas a las puertas de embarque a tiempo, especialmente si, como durante y después de la pandemia, simplemente no había suficiente personal para realizar este trabajo.

Luego, los servicios de asistencia en tierra colocan la maleta que no ha viajado con sus propietarios en la ruta más rápida para llegar al destino final; a veces, esto podría ser con otra aerolínea que viaja a través de un tercer destino, donde también podría extraviarse. Claramente, cuantas más conexiones haga un viajero, más conexiones deberá hacer también su equipaje, lo que aumenta la posibilidad de pérdida de equipaje. Además, los códigos de barras no son universales, sino específicos de una aerolínea, para permitir la protección de datos, pero también podrían dar lugar a errores.

En Kansai, uno de los dos aeropuertos que dan servicio a la tercera ciudad más grande de Japón, Osaka, esta falta de equipaje perdido se debe a que las maletas se revisan varias veces, informa Nikkei Asia. Para empezar, el personal comprueba constantemente el equipaje para asegurarse de que el número de maletas a la llegada coincide con el número registrado a la salida, y luego busca para encontrar el artículo (en la bodega de carga del avión, en la plataforma de estacionamiento y en la sala de clasificación).

Además, los encargados del equipaje intentan colocar el equipaje en las cintas transportadoras de la zona de recogida de equipajes en un plazo de 15 minutos después de que un avión aterrice en Kansai, y no colocan objetos propensos a sufrir daños en las cintas transportadoras, sino que entregan objetos como instrumentos musicales a los pasajeros directamente.