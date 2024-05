«Las ceramistas antes éramos frikis y ahora somos guays»

La cerámica está de moda desde que pasó la pandemia de covid-19: «Antes éramos frikis y ahora somos guays», comenta la ceramista Neus Riera Tur, que junto a Laura Huguet Nonó, es promotora del proyecto artístico y pedagógico ‘Cuina de fang’, que se inauguró ayer en Sa Nostra Sala de Vila, donde se puede visitar hasta el próximo 31 de mayo.

Ambas ceramistas llevan actualmente el taller que perteneció a la divulgadora de arte, ceramista y artista Anneliese Witt (1935–2018). Para honrarla, el primero de los cuatro espacios que forman la exposición muestra dos figuras suyas que desprenden la sensibilidad y delicadeza que caracterizó su obra. La esencia de Witt no se ha desprendido del espacio en el que trabajó, aunque ahora Riera y Huguet tienen un modelo de taller abierto desde el que ofrecen clases a niños y adultos.

Precisamente otro de los espacios de la exposición representa su taller y es donde el próximo 18 de mayo se ofrecerán dos cursos gratuitos, uno de 11 a 13.30 horas y otro de 16 a 18.30 horas. Las plazas son limitadas y se pueden reservar en el correo saladecultura@conselldeivissa.es.

Los otros dos espacios de la sala corresponden a la exposición de diferentes obras de las artistas. Ambas trabajan técnicas muy diferentes pero congenian y llegan a decir que son como hermanas. De las piezas que trabajan juntas, en la sala se expone ‘Rakú’, una obra de cerámica en la que unen «distintas técnicas de rakú -quema de cerámica-. Hay pelos de caballo, plumas...», explicó Riera, sobre una pieza que cuelga del techo entre los espacios dedicados a las obras de cada una.

Inauguración de 'Cuina de Fang', con presencia de la consellera Sara Ramon. / VICENT MARÍ

Tras visualizar esta, se contemplan las diferencias de ambas artistas. En el caso de Neus Riera, fue alumna de Antoni Ribas, Toniet, y explica que el esmalte y la alquimia son lo que más le gusta de trabajar con la cerámica. Se define como colorista y su obra hace justicia a la definición. Entre las piezas, no falta ‘Clips’, que la convirtió en ganadora del Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang 2023. Su parte de la exposición muestra diferentes obras que señala como «milenials» y presentan diferentes partidas de juegos. En la pared se contempla el resultado de un tres en línea, que jugó con Huguet, y muestra «un final en el que todo el mundo pierde», contó. También hay un tetris, que refleja: «Cuando estás jugando y estás súper turbio, todo va mal en la vida... Pero de repente encuentras el sitio, y todo encaja». Otra de sus piezas es una tecla de escape «para salir de la exposición».

Partiendo de esta al espacio de Laura Huguet, las piezas surgen de «las emociones más fuertes» de su vida, que fueron motivadas por su embarazo y el posparto. En ellas, utiliza cerámica blanca y esparto, este último por una espinita que le quedó tras no poder finalizar un curso durante su embarazo. Una de las obras muestra una especie de ciclo de la vida en la pared, su «acompañamiento» a su hijo, «que ya crecerá como él quiera», afirmó. Otra se refiere a las relaciones que tendrá su hijo con otras personas, «aunque yo quiera controlar, no lo puedo controlar todo». Esa pieza en concreto quedó terminada tras la inauguración porque, queriendo reflejar las interacciones humanas, Huguet permitió a los asistentes aportar su granito de arena: «Aunque parezca que es poco, tu parte es muy importante y, aunque no te des cuenta, tu huella para el planeta es importante», sentenció, aludiendo a la también reflexión crítica sobre las heridas de la acción humana a la tierra que caracteriza su obra.

Sara Ramon, consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, insistió en que el Consell tiene el objetivo de contribuir a potenciar y promocionar el trabajo del barro. Ese elemento que Huguet considera «terapéutico y que trabaja la frustración y muchas otras emociones». Por este motivo explican su auge durante la pandemia. Ahora, la cerámica empieza a ocupar galerías y museos y «viene para quedarse», concluyó Riera.

