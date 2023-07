El festival MusicAula, que reúne a grupos cuyos componentes son aún estudiantes, celebra este año su duodécima edición, con la final nacional este sábado desde las 20 horas en el Parque Reina Sofía de Vila. La final contará como artista invitado con el joven Marmi (Adrián Mármol), que actuará después de la de los tres finalistas: los ibicencos The New Young Polaks, los sevillanos Ellie y los murcianos Punto de Fuga, además de los artistas locales invitados: Niños Raros y Jessica Ros.

Marmi es uno de los artistas más populares entre el público joven. Cuenta con más de 80.000 seguidores en sus redes sociales, 17 millones de reproducciones en Youtube y más de 467.000 escuchas al mes en Spotify.

Inició su carrera en la música desde niño, interesándose principalmente por la guitarra y el piano de forma autodidacta.

Colaboración de éxito

En 2018 empezó a hacer sus propias canciones con su móvil y un modulador de voz. En el verano de 2020 lanzó su canción ‘Tu foto del DNI’, con la colaboración de Aitana, canción que se hizo muy popular y desde entonces no ha parado de lanzar nuevos contenidos en la misma línea musical.

Los finalistas ibicencos, The New Young Polaks, son uno de los grupos más jóvenes de la isla, formado en 2021, cuando todos sus integrantes tenían entre 14 y 16 años. Son Marc Serra (guitarra), Toni López (batería), Ángel López (voz) y Raúl Torres (bajo). Sus mayores influencias son el rock y el blues de los años sesenta y setenta, con bandas como Led Zeppelin, The Rolling Stones, Eric Clapton, The Who, Jimi Hendrix… Durante sus conciertos realizan versiones de estos grupos y otros, además de sus propios temas.