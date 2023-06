Jornada de puertas abiertas en la ONCE de Ibiza: Un antifaz para abrir los ojos

Semana del Grupo Social ONCE en Ibiza. Con motivo del Día del Grupo Social ONCE, la sede en Vila de esta entidad acogió ayer una jornada de puertas abiertas por la mañana para sensibilizar, de una manera lúdica, a alumnos de 5º de Primaria de los colegios Poeta Villangómez y Can Misses. Para conocer la realidad de las personas ciegas, los pequeños practican juegos adaptados o reflexionan a través de vídeos de concienciación.

Es lunes por la mañana y entre 75 y 100 alumnos (aproximadamente) de 5º de Primaria de Ibiza disfrutan en la sede la ONCE, en el número 51 de Vía Romana, de actividades lúdicas y de sensibilización acerca de la realidad de las personas ciegas o con discapacidad audiovisual. Y es que con motivo del Día del Grupo Social ONCE, esta entidad ha organizado una jornada de puertas abiertas en su sede de Vila. Aunque esta cita esta vez está dirigida al ámbito escolar, hoy [por ayer] cualquier ciudadano puede acercarse.

Los pequeños tiene la oportunidad, por ejemplo, de practicar juegos de mesa con tableros adaptados o de visionar vídeos de concienciación. Al finalizar las actividades, Jesús Moril, director de la Agencia ONCE en Ibiza y Formentera, pregunta a los pequeños si se lo han pasado bien o si repeterían, y todos contestan afirmativamente al unísono. Objetivo cumplido. Y es que se trata de que, de una manera entretenida, los pequeños puedan ponerse en el lugar de las personas ciegas y comprender su situación.

«Por una parte, les enseñamos cómo practican estos juegos de mesa las personas ciegas o con discapacidad visual. Hay parchís adaptado, ajedrez adaptado, dominó adaptado… Y por otra, queremos que haya un poco de debate y reflexión a traves de vídeos de sensibilización sobre, por ejemplo, cómo trabajan las personas ciegas conjuntamente con sus perros guías, y a través de vídeos que hacen reflexionar sobre la inclusión», explica Moril a este diario. Al fin y al cabo, el objetivo central es que la ONCE dé a conocer a la sociedad ibicenca la labor que lleva a cabo y sus valores. Concretamente, este lunes acuden a la sede alumnos de 5º de los colegios Poeta Villangómez y Can Misses.

«Aparte de la venta de cupones hacemos muchas cosas y esta jornada sirve para que se conozcan» Jesús Moril - Presidente de la Agencia ONCE en Ibiza y Formentera

En una mesa se encuentran Samira Florea, Yago Guerrero y Chloé Araque, del Poeta Villangómez, junto con Alma Serra y Arlet Serra, del colegio Can Misses. «Ahora estamos con un juego en el que en la primera fila tienes que escribir tu nombre [con el sistema braille]; en la segunda, dos objetos de clase; y en la tercera, un mensaje para un amigo», detalla Alma Serra mientras trabaja sobre su propia hoja.

«Primero hemos hecho juegos de mesa pero para gente ciega, y ha sido muy difícil. Teníamos que llevar antifaz», explica una de las pequeñas. Tras ella, varias compañeras expresan a la vez que, efectivamente les ha parecido una ardua tarea: «Muy difícil», «Es imposible», «Ha sido un poco raro», «Esperaba que fuese más fácil». Al menos en este grupo, todos practican ahora por primera vez estos juegos adaptados. A pesar de las dificultades, se muestran entusiasmados con esta «divertida» experiencia.

«En el parchís tienes que mover las fichas tú, y si no ves, a veces las tiras [fuera del tablero]», comenta Arlet Serra sobre su experiencia en esta jornada de puertas abiertas. En los juegos de mesa adaptados, el tacto pasa a ser el sentido principal, por lo que es importante conocer el tablero, que es como cualquier otro, pero en relieve. «Ellos van tocando y jugando y así se pueden orientar para ir moviendo las fichas», detalla Jesús Moril.

Otro de los objetivos es que, al llegar a casa, estos estudiantes de Primaria cuenten en casa lo que han vivido esta mañana, de manera que la labor de la ONCE llega al mayor número posible de ibicencos.

«También hemos visto un vídeo de un niño ciego que tenía que redactar en la escuela un escrito sobre los colores de las flores», explica Alma Serra. En concreto, se refiere al cortometraje de la ONCE ‘Los colores de las flores’, en el que Diego, un jovencísimo estudiante, se las ingenia para demostrar que él también puede llevar a cabo esa redacción.

Tras el visionado de vídeos, los alumnos preguntan sus dudas sobre el día a día de una persona ciega a Mariano Torres, exdirector de la delegación de la ONCE en las Pitiusas, acompañado de su perro guía Tuso, un simpático pastor alemán del que los alumnos se enamoran.

En el lugar del otro

Francisca Muñoz, consejera territorial de la ONCE en las Illes Balears, acude a esta jornada y explica que «el hecho de tener que realizar actividades con antifaces les permite [a los alumnos] conocer un poco cómo vivimos las personas ciegas». Así, ironiza con que, en este caso, «pasar un rato sin ver, les abre un poco los ojos». A modo de anécdota, Muñoz cuenta que al principio algunos participantes, al colocarse el antifaz, expresaban que se sentían agobiados. «Pero es que esto es lo que vive una persona ciega cada día», añade Muñoz, quien destaca la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan la labor que lleva a cabo la ONCE.

Es más, antes de esta jornada los alumnos ya han recibido formación sobre este asunto en clase. «Lo que más me ha gustado ha sido la actividad de deporte inclusivo. Había un par de pruebas en las que debíamos simular una discapacidad visual y colaborar entre nosotros para lograr algo, ayudando a la persona que finge la discapacidad», explica Andy Rus, otro de los participantes, durante la mañana del lunes.

«Estos juegos se hacen para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan sentirse parte de la sociedad», añade su amigo Mateo Rocco. Tanto ellos como Josué Murillo lamentan que sigue habiendo quien discrimina por este motivo.

«En este caso, pasar un rato sin ver les abre los ojos a los alumnos» Francisca Muñoz - Consejera delegada de ONCE en las Illes Balears

A pesar de todo,tanto Moril como Muñoz, de la ONCE, coinciden en que se han dado muchos pasos adelante y que ya hay un alto nivel de concienciación. ¿Cosas que no hay que hacer? La consejera territorial señala la importancia de no tocar un perro guía sin el permiso de la persona que lo lleva, ya que el animal puede alterarse y empeorar su conducción; o que, en caso de ver a alguien que está atravesando un semáforo, «es importante no cogerlo de la mano y estirar», por supuesto.

En la sala de la sede la ONCE donde varios niños juegan al parchís y al ajedrez, se encuentra el ajedrecista ibicenco Alejandro Martínez,que acumula grandes logros en este juego. Es afiliado a la ONCE desde muy pequeño y trabaja vendiendo cupones. «Yo creo que los pequeños lo reciben muy bien. Están aprendiendo a jugar a los diferentes juegos a través del tacto. Se trata de empatizar», comenta Martínez, quien también cree que «estamos bastante concienciadas» con la realidad de las personas con discapacidad visual.

Al final de la jornada de puertas abiertas, ya al mediodía, Jesús Moril entregó una placa de la ‘Calle de la Inclusión’ a modo de reconocimiento al trabajo del alumnado del centro Poeta Villangómez por haber ganado (a nivel balear) el 39 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, que se organiza cada año. Los ganadores elaboraron la maqueta de una calle 100% inclusiva y que se encuentra expuesta en la sede de la ONCE durante la jornada de puertas abiertas. Paz González, profesora de Educación Física, y Judit Blázquez, maestra del mismo centro, apuntan que ahora el Ayuntamiento de Ibiza debe decidir qué calle del municipio se llamará de esta manera. Hubo una primera propuesta, pero prefieren buscar una alternativa.

«Todos los años hay un día de la ONCE y es muy importante para nosotros, porque queremos enseñar a la gente lo que hacemos», añade Jesús Moril. Por otro lado, celebra que en Ibiza y Formentera «hay una sinergia muy buena» con la sociedad y con otras organizaciones: «Estamos muy contentos porque nos sentimos respaldados. Lo más importante es que las personas ciegas podamos continuar mejorando nuestra calidad de vida».