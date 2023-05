En ocasiones, los profesores tienen que aguantar situaciones realmente complicadas en las aulas. Sobre todo si se trata de una clase de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) donde los adolescentes tienen comportamientos que dejan mucho que desear.

Uno de los casos más recientes se traslada a Barcelona, donde un profesor de matemáticas ha expuesto su situación a través de su perfil de Twitter. Marc Schmidt, explica lo siguiente: "Hoy tuve una clase de 2º de ESO totalmente fuera de control, llorando, gritando, aunque éramos dos profesores. Le digo un alumno, esto es una locura, me contesta: "calla, te pagan para que nos aguantes."

Así, ha confirmado de manera contundente que no aguanta más: "Tengo claro que quiero dejar ese trabajo. Hasta aquí he llegado. Dignidad 0". En los comentarios, intentan animarle y ponerse en su lugar. Un usuario se identifica con él diciéndole que también está buscando una salida de la educación, a pesar de que era su sueño. A lo que Marc, contesta: "Yo dejé mi trabajo de ingeniero en Volkswagen para eso, cumplir mi sueño. Quería ayudar a personas de verdad, pero cada día que paso en clase engaño a los alumnos, dejándoles pasar conductas irrespetuosas, faltas de disciplina, etc. Ellos ya lo ven normal. Yo no".

En un tweet diferente, continúa explicando su situación. "Hoy he entrado a trabajar a las 8:15, he tenido una hora para el almuerzo y hasta las 19:00 no he salido del instituto. A las 20:00 he llegado a casa. Por lo que cobro y debo soportar, me busco un trabajo diferente. Los 2 meses de verano de qué me sirven si igualmente no tengo dinero."