Día del Libro: Reencuentro para celebrar la segunda edición de ‘Cocineras en Ibiza’

Volver a encontrarse. Y celebrar. La editorial Balàfia Postals lanza, coincidiendo con la semana de Sant Jordi, la segunda edición del libro ‘Cocineras en Ibiza’, de la periodista de Diario de Ibiza Marta Torres Molina y el fotógrafo Toni Escobar Cardona. Los autores y algunas de las protagonistas del libro se reencontrarán este domingo para celebrar esta segunda edición y firmar ejemplares (domingo, 11 horas) en la carpa municipal del paseo Vara de Rey de Vila.

La edición en castellano del libro, publicado en febrero de 2020, estaba ya agotada, por lo que de cara al Día del Libro Balàfia decidió hacer una segunda edición, que se encuentra desde esta misma semana en las librerías. Con pequeñas actualizaciones, ya que alguna de las profesionales de las ollas que estaban en activo ya se han jubilado definitivamente mientras que una de ellas, Lolita Costa Planes, falleció el año pasado superados los cien años.

El libro recupera la historia y las recetas de once mujeres que han pasado su vida entre cazuelas y fogones. Desde su lanzamiento ‘Cocineras en Ibiza’ ha sido uno de los best sellers de la editorial.

El libro relata la vida de esas mujeres que han alimentado, en restaurantes de la isla, a varias generaciones de isleños y turistas. Escondidas en la cocina, no todos sus clientes conocía quiénes eran. Cocineras sin nombre. Las once protagonistas del libro son: Margalida Guasch Tur (Es Pi Ver), Lolita Costa Planes (Can Pau), Maria Marí Serra (Can Rafal), Pepa Planells Tur (Can Rei), Catalina Riera Marí (Ca n’Alfredo), Vicky Baos Ballesteros (Sa Caleta), Lina Prats Costa (Es Rebost de Can Prats), Marga Orell Azaustre (S’Ametller), Catalina y Pepa Marí Tur (S’Espartar) y Catalina Ferrer Guasch (Ca na Pepeta).

Además de relatar sus inicios en la cocina y su experiencia al frente de los fogones, con algunas anécdotas sobre la Ibiza de antaño, recoge algunas de las recetas (medio centenar) que cocinaron durante décadas: guiso de huevos, ensalada payesa, habas secas, arroz con judías, rollitos de huesos con col, sofrit pagès, caracoles, llet apresa, flaó y greixonera, entre muchas otras.

Además de ‘Cocineras en Ibiza’, Escobar y Torres firmarán también ejemplares de su segundo libro de cocina, ‘Ibiza, de la tierra a la mesa’, (’Ibiza, de la terra a la taula’), del que también es autor Josep Colonques.