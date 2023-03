Fiestas patronales en Ibiza: Sant Josep estrena plaza peatonal

A falta de que finalice la remodelación del aparcamiento, Sant Josep ha aprovechado el inicio de sus fiestas patronales para estrenar la nueva zona peatonal creada en torno al Ayuntamiento, donde se celebra el mercadillo artesanal y de productos ecológicos de los sábados durante la temporada turística. El nuevo espacio acogió ayer una nueva edición del programa 'Viu Sant Josep', con la participación de los dj de ‘Vermut a 45 rpm’, en una jornada en la que también se celebró un nuevo encuentro coral en la iglesia del pueblo.

En esta ocasión, la agrupación de cantantes invitados fue el coro parroquial de Sineu que, de esta manera, ha devuelto la visita que, gracias a este intercambio cultural entre islas, los josepins llevaron a cabo a principios del pasado mes de octubre en la localidad mallorquina.

Coro histórico

Se trata de la primera actuación en Ibiza de este conjunto coral, uno de los más antiguos de Mallorca, hasta el punto de que se está iniciando un proyecto de investigación para dilucidar sus orígenes. «Nos podemos remontar como mínimo unos 200 años para encontrar los primeros coros que surgieron en el pueblo y que han tenido continuidad a lo largo de todos estos años», indicó su director, Álvaro Chaves.

Para su actuación en Sant Josep, se desplazaron 29 cantantes de Sineu, que se han hospedado durante el fin de semana en el convento de es Cubells. Antes que ellos, una treintena de componentes del coro parroquial de Sant Josep se colocaba frente al altar, puntualmente, a las doce del mediodía para iniciar la sesión. En su concierto, destacó ‘Eres tú’ de Mocedades, canción que este año cumple su 50 aniversario, tal y como explicó Martí.

A continuación, el coro de Sineu ofreció un variado repertorio que incluyó desde piezas musicales hasta góspel, pasando por una versión en catalán de ‘Can’t help falling in love with you’ de Elvis Presley.

Tras esta actuación en la iglesia, a la una del mediodía, el dj Ric Jazzbo pinchaba los primeros vinilos en el nuevo espacio peatonal en el Carrer de l’Ajuntament, la que se encuentra al lado derecho de la sede consistorial.

Los dj Steve Spencer, Marcos Torres y Be Bop Nando completaron la sesión de ‘Vermut a 45 rpm’, aunque la fiesta continuó por la tarde con un concierto de la Banda Municipal de Sant Josep.