La mayoría de españoles, en concreto un 64%, son partidarios de acabar con el cambio de hora entre el invierno y verano, y la opinión casi unánime de todos ellos es que se ponga fin a ese cambio este mismo año, según el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

El barómetro hecho público este jueves dedica parte de sus preguntas al cambio climático y es en ese contexto en el que los ciudadanos se pronuncian sobre la necesidad o no de acabar con el cambio de hora que ahora se lleva a cabo dos veces al año.

El 64% de los encuestados se muestra favorable a que se mantenga siempre la misma hora, mientras que el 25,9% desea que se siga modificando en función de la estación.

Entre los partidarios de que no haya que atrasar o adelantar el reloj en dos ocasiones a lo largo del año, el 92,9% preferiría que ya en 2022 se acabara con esa práctica, y solo el 4,3% cree que se debería hacer más tarde.

Al formular esa misma pregunta a todos los entrevistados (no solo a los que se decantan por un horario permanente), el 59,4% desearía que este mismo año se pusiera fin al cambio y el 36% opta por seguir como hasta ahora, le es indiferente o no sabe o no contesta.

Solo el 2,7% responde tajante que no querría acabar con el cambio horario en el presente ejercicio.