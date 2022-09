El próximo domingo 30 de octubre los españoles tendrán que volver a atrasar los relojes. Así, a las 3.00 horas de la madrugada (hora peninsular) volverán a ser las 2.00 horas. Ese día, por tanto, tendrá oficialmente 25 horas.

España volverá así al horario oficial de invierno y mantiene la eterna polémica acerca de los beneficios reales de este ajuste, que se produce dos veces al año. Para muchos expertos este cambio no tendría sentido en la actualidad ya que, a raíz del último cambio horario, no hay forma de comprobar si se ahorra o no energía porque no existen estimaciones de forma bien estudiada en los últimos años al respecto. Por eso, abogan por fijar una hora y mantenerla todo el año.

Horas de luz

Lo que sí está comprobado es que la variación de horas de luz que recibe el cuerpo humano afecta a su organismo y aunque nos adaptamos rápidamente a un cambio de este tipo, cuando se fuerza por razones ajenas a la biología se produce una desregulación de los niveles hormonales que implica entre otras cosas un descenso de la melatonina u hormona del sueño, lo que afecta tanto al descanso como al rendimiento de la persona.