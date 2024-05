¿Puedes comerte un alimento que se cae al suelo? Un enfermero explica la regla de los tres segundos

Jorge Ángel, conocido como Enfermero Jorge Ángel en las redes sociales (@enfermerojorgeangel), es un profesional de la salud que comparte videos con consejos sobre salud y difundiendo información vital. En pocos años, se ha convertido en una figura destacada en el mundo digital en este campo, acumulando más de 5.8 millones de seguidores en TikTok, donde comenzó, cerca de 2.4 millones en YouTube y 677,000 en Instagram. En uno de sus últimos vídeos, el sanitario saca de duda a sus seguidores sobre un tema muy habitual: ¿te puedes comer un alimento si se ha caído al suelo?

Así, con su característico saludo "Uepa", Jorge Ángel ha compartido un vídeo el miércoles, abordando un tema aparentemente entendido por todos pero que en realidad puede representar un riesgo para la salud: la regla de los 3 segundos. Esta regla implica la creencia generalizada de que si un alimento cae al suelo y lo recogemos rápidamente, aún es seguro consumirlo.

Aviso a los seguidores

"¡Uepa, se me ha caído!", dice el enfermero al comienzo del vídeo mientras se agacha para recoger algo de comida del suelo. En ese momento, se escucha una voz en off que parece imitar a la madre del sanitario, advirtiéndole: "Hijo, no te atrevas a comer eso". Él responde, argumentando que "no han pasado más de tres segundos", pero ella, desafiando la incredulidad de Jorge Ángel, le indica que "eso es solo un mito".

“Todos conocemos esta leyenda urbana”, ha asegurado a continuación tras un corte: “si está menos de 3-5 segundos en el suelo pues no se contamina”. Y, en efecto, se trata de algo no solo sabido, sino también aplicado, ya que como el propio sanitario ha dicho, “todos lo hemos hecho alguna vez”. Sin embargo, no por el hecho de que todo el mundo comparta esta práctica quiere decir que la misma sea segura. Jorge Ángel, en este aspecto, ha sido más riguroso: “según la bibliografía existente la comida se contamina de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos prácticamente al instante”. Así, las dos conclusiones, lógicas e inevitables, es que la regla de los 3 segundos “es un mito y que mi madre lleva razón”.

