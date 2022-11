Nos guste o no, cuando hace demasiado frío en el exterior, y no hay ninguna razón, necesidad o urgencia para salir de casa, uno se pasa todo el día dentro. Quizás entre el calor que ofrece la chimenea con la leña encendida y la buena comida caliente.

Para muchos, el invierno es una época de tristeza estacional. Pensando quizás en la temporada de verano y en los muchos días que se pasan en la playa. Así que vamos a ver cómo afrontar la temporada de invierno, en primer lugar, evitando las dolencias estacionales. Y veamos también cómo pasar los días fríos y sin sol con alimentos calientes y nutritivos.

En detalle, sobre todo en invierno, un buen día se ve por la mañana. Es decir, comienza con levantarse y tomar un desayuno de alimentos calientes. En este sentido, una buena taza de leche caliente es justo lo que necesita.

A continuación, intente incluir otro plato caliente en el menú del día durante el almuerzo o la cena. Es decir, una sopa o una velouté. Pero también platos principales calientes, como las deliciosas albóndigas en caldo, que se preparan siguiendo estrictamente las antiguas recetas de la abuela.

He aquí, pues, la mejor manera de vivir el invierno, al menos en la mesa, recordando que además de los alimentos calientes, están los que, naturalmente, con sus vitaminas y sales minerales alejan los resfriados y la gripe. Así que veamos cuáles son.

Las frutas y las verduras son aliadas naturales contra la gripe y los resfriados. Empezando por las frutas ricas en vitamina C. Desde los cítricos hasta los kiwis. Al igual que estos días, el brócoli y la col al vapor son buenos, ligeros y saciantes. Además, la cocción de verduras al vapor en sopa o velouté tiende a aliviar la congestión de las fosas nasales simplemente mientras comemos.

Fuera de la mesa, para superar la tristeza estacional, una media hora de actividad física por la mañana afloja y calienta los músculos, siguiendo la locución latina mens sana in corpore sano. Del mismo modo, aunque el sol no se vea en el exterior durante todo el día, también puede ser un consuelo vestirse de color para no ceder a la estación fría. Y también para cuidar la propia belleza.