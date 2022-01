A partir de mañana, martes, los ciudadanos que lo deseen podrán recurrir a las farmacias para realizarse un test de antígenos con garantías y supervisados por un profesional sanitario que luego comunicará el resultado al Servei de Salut, tanto si es positivo como si es negativo, ha revelado la consellera de Salud, Patricia Gómez, en la presentación de la nueva colaboración de su departamento con el Colegio de Farmacéuticos (COFIB), una colaboración que ha admitido que ayudará a descongestionar una saturada Atención Primaria.

La consellera, que ha recordado que esta ayuda farmacéutica está dirigida tanto a las personas que no saben realizarse un autotest de antígenos como a aquellas que lo quieren hacer bajo el control de un profesional sanitario como son los propios farmacéuticos.

Tanto Gómez como el presidente del COFIB, Antoni Real, han revelado que esta tarde ya se podrán hacer algunos autotest en las farmacias acreditadas para hacerlos, unas cincuenta hasta el momento, pero que los resultados no comenzarán a comunicarse al Servei de Salut hasta mañana, martes.

Tras la comunicación del resultado por parte de la botica, en caso de que este sea positivo, el propio usuario se tendrá que tramitar la baja laboral a través de la aplicación presentada la semana pasada. La consellera ha admitido que algunas personas menos duchas en el manejo telemático podrían requerir ayuda para realizar el trámite de la incapacidad laboral y ha apuntado a que en las farmacias también podrían ser asesoradas para completar el trámite sin problemas.

Por su parte, Real ha señalado que el convenio tiene una vigencia de tres meses aunque ha confiado que esta situación epidemiológica no se prolongue más allá de tres semanas. El presidente ha señalado que pese a que unas 170 farmacias habían mostrado su intención de adherirse a esta iniciativa, hasta el momento solo se han acreditado unas 50 y ha atribuido este bajo número a que algunas de ellas no reunían las condiciones para realizar los test en lugares aislados e independientes de las propias farmacias o que otros establecimientos no podrían comenzar ahora al tener a trabajadores de su plantilla de baja por covid-19.