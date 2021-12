Covid en Ibiza: El riesgo de los test de antígenos

Personas haciéndose test de antígenos antes de cada celebración y reunión social de estos días. Esquilmando las farmacias, que se ven obligadas a limitar el número de pruebas que venden a cada persona. Rezando a San Anticuerpo para que no aparezca la rayita colorada. Aprovechando que el test da negativo para relajar las medidas de prevención en comidas, cenas, cañas precomida, vinos precena y todo tipo de encuentros sociales. Esta locura por los test de antígenos provoca sensaciones encontradas entre los expertos. Valoran el interés y la preocupación de estas personas por no contagiar a los demás, pero les genera cierto temor pensar en los contagios que puedan producirse al amparo de la falsa seguridad de un resultado negativo en una de estas pruebas.

«La principal indicación de un test de antígenos es la misma que cuando aparecieron: sirven para detectar positivos en personas con síntomas», comenta Javier Segura, microbiólogo del laboratorio del Hospital Can Misses, que continúa: «Cuando más fiables son es cuando la carga viral es alta. Cuando es bajita pueden dar un resultado negativo aunque haya un contagio». El experto explica que esta carga viral más elevada se da en los cinco primeros días en los que la persona presenta síntomas o, en algunos casos, en los siete primeros días de la infección. «Ésa es la indicación fetén de un test de antígenos», añade.

Ventajas e inconvenientes

Segura apunta las ventajas de esta prueba —«rápida y sencilla, ha tenido un papel importante en la pandemia»— y también las desventajas: «La falta sensación de seguridad que da un resultado negativo». En este sentido, el microbiólogo alerta de que en personas contagiadas que permanecen asintomáticas la carga viral puede no llegar al mínimo necesario para que el test arroje un resultado positivo. «Y pueden contagiar», recalca el experto que matizaría el uso que la población en general está haciendo estos días de los test de antígenos: «Está bien hacerse una prueba siempre que se tenga en cuenta que un resultado negativo no te excluye de estar contagiado y se sigan manteniendo las medidas de prevención». Segura recuerda que en el sistema sanitario, cuando existe la sospecha de un contagio se hace una PCR, «una técnica más sensible que detecta un espectro de cargas virales bajas que el test de antígenos no detectaría».

«Un positivo te lo puedes creer, tanto si hay síntomas como si no, pero un negativo no significa que no estés contagiado y que no puedas contagiar, simplemente que la carga viral no es suficiente para que la detecte el test», continúa este profesional del laboratorio del Hospital Can Misses. Segura insiste en la importancia de no tener «fe ciega» en este tipo de pruebas. «Aunque el resultado sea negativo en covid hay que mantener las medidas de protección de la misma manera que si no nos hubiéramos hecho el test», reitera. En el caso de que el resultado sea positivo, lo que debe de hacer la persona es «autoaislarse y comunicarlo a las autoridades sanitarias».

La muestra y la banda de control

El microbiólogo apunta a dos cuestiones importantes a la hora de realizarse este tipo de pruebas para detectar contagios de covid. El primero, comprarlos siempre en las farmacias —«los canales oficiales»— para asegurarse de que han pasado los controles sanitarios. «Tienen que tener el símbolo CE y cuatro dígitos», indica. También es básico hacerse bien el test, desde la toma de la muestra a la lectura del resultado. Recuerda que la prueba «es molesta» y que hay que «frotar bastante» con el hisopo para obtener una muestra con la que el resultado sea fiable.

«Otra cosa importante es que hay que hacer el test inmediatamente después de tomar la muestra porque, si no, puede perder sensibilidad», añade el experto, que aporta también otro consejo: asegurarse de que la banda de control, independientemente de si el resultado es negativo o positivo, se tiñe. «Es algo muy de cajón, porque son pruebas muy fáciles, como los test de embarazo, pero hay que tenerlo en cuenta», justifica sobre este detalle que garantiza que la prueba se ha realizado correctamente y ésta no ha fallado.

Segura señala que «comprende» las ganas de gente de poder disfrutar de estas fiestas con sus seres queridos sin pensar demasiado en el virus. «Aunque a veces parezca que no, los sanitarios también tenemos familia», ironiza. «Queremos estar con ella en fechas importantes y es comprensible que la gente quiera tener algo a lo que aferrarse para poder sentirse segura en estos encuentros, pero es importante saber que tener un test negativo no nos excluye de estar contagiados», reitera el experto, que recalca, además, que cualquier prueba de covid «es una foto fija». Es decir, que un negativo hoy puede ser un positivo mañana.