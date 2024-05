El puerto de los hermanos Marx

El puerto de Ibiza es una fuente inagotable de noticias... y de mierda. Sobre todo de noticias de mierda. Parece mentira que en una bahía protegida tan bonita, que es propiedad de todos, se produzcan cada dos por tres noticias que no es que nos alarmen, que también, es que nos dejan ojipláticos. La deriva judicial de la Autoridad Portuaria, organismo público que gestiona lo que es de todos (y lo repito las veces que haga falta), resulta hasta enternecedora. Es como un Titanic que busca todos los icebergs que haya en el horizonte para colisionar con ellos. No deja un charco sin pisar, ni una oportunidad para hacer el ridículo más espantoso. Una de las noticias de mierda más tremendas de las últimas décadas es la pérdida por parte del Club Náutico Ibiza de sus instalaciones cuando falta menos de un año para que cumpla cien años. Parece hecho a propósito. Con independencia de la inacción de muchos de los responsables en este asunto, los políticos primero, la actuación de la APB con el CNI ha sido de empatía cero, la misma que puede regalarte un gato de porcelana. Nada. ¿Por qué? Una de las razones es la judicialización de muchos de los asuntos que ha tratado la APB en los últimos años. Con presidente y directivos imputados, visitantes asiduos de los juzgados, ¿quién se atreve a tomar decisiones que bordeen la legalidad? Nadie, por supuesto. Tampoco se le puede pedir que prevarique, no es plan. La mierda (perdón por el uso reiterado de esta palabra, pero es que define de manera literal lo que quiero expresar) sigue acumulándose en el puerto, y ahora también de manera literal: Marina Ibiza lleva tres días (cuarto si todo sigue igual hoy, jueves) recibiendo mierda desde una tubería. Una empresa que paga millones de canon de concesión y una APB que ni siquiera le ha echado una mano. Después de tres días de un atentado ecológico de primer orden. Después de tres días con una situación vergonzante para un destino turístico de primer nivel. ¿Puede la APB sacar un rédito económico de esta mierda? En principio se me antoja difícil. Tal vez este sea el motivo de su inacción.

Suscríbete para seguir leyendo