El modelo Ardanza

En el nacionalismo de las nacionalidades de la nación española (digámoslo así), ha habido diversos modelos. El objetivo final de todo nacionalista, en cualquiera de ellos, es hacer independiente su territorio, o sea, en este caso, que pase de nacionalidad del Estado español a nación con Estado propio. Así que, siendo ese el denominador común, la diferencia entre modelos está en otras cosas, en mi opinión tres, que son el sentido del tiempo histórico, el sentido común y el estilo. José Antonio Ardanza no debía de pensar (eso creo) que en el tiempo de la historia de Euskadi que le tocó vivir tuviera sentido la independencia, su sentido común le hacía no tocar el tema ni siquiera a efectos retóricos en los malos momentos (de violencia, en su caso) y su estilo personal le llevaba a la práctica sistemática del respeto político. Su modelo, desdichadamente, no ha vuelto a repetirse en España.

