Emprendedores ejemplares

Los emprendedores, qué duda cabe, son personas especiales. No son como nosotros, son una versión mejorada. Donde nosotros vemos grisura, ellos encuentran la chispa de una posibilidad de negocio. Allí donde las personas normales vemos desgracias, un emprendedor ve una oportunidad. ¡Vaya tipos los emprendedores! Imagínate, que llega una pandemia y la gente se muere. Bueno, pues hay dos opciones: lamentarse o emprender. Hay una emergencia sanitaria, un pánico colectivo. Pues haces un par de llamadas, pim pam, dos millones de euros para la saca y te compras un pisazo y un Maserati. Esta gente es la que hace grande a un país. No hay mascarillas, pues nada, vendemos unas inservibles al Govern y se las cobramos a precio de oro. ¡Qué bien sabe la pasta cuando se gana así! La oferta y la demanda, la ley de oro que rige las sociedades humanas. Oponerse a eso es blasfemo, es como negar la ley de la gravedad. Antes negaría la gravedad que el Libre Mercado. Me pongo en contacto con un proveedor, digo que soy el novio de la jefa de todo esto, otro millón más a la saca. Nunca hemos estado mejor que ahora. Es verdad que por el camino se le murieron siete mil yayos pero, total, se iban a morir igual. Eh, no pongáis mala cara. ¿Qué es eso de torcer el morro? ¡No se le ponen trabas a los emprendedores!

Suscríbete para seguir leyendo