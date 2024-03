Sonrisas y lágrimas

No se preocupen que no voy a relatarles las peripecias de los Von Trapp en la Austria prenazi inmortalizada por Robert Wise y con Julie Andrews como ‘hada’ salvadora. Eso queda para el titular. Las sonrisas se centran en Berlín en la inauguración de la feria del turismo (importante para nuestra economía doméstica). Allí el encuentro Prohens-Córdoba fue, a mi entender, efusivo más que educado; abrazos y sonrisas de oreja a oreja, que en nada hace presagiar que son ‘amables’ enemigos políticos después de haber sido ‘amigos’ en lo bueno y lo malo de unas elecciones. De la cortesía a la complicidad es la línea que atravesaron los dos por lo visto en las fotos del encuentro y de las sesiones posteriores vendiendo las islas a unos alemanes que nada saben de las cuitas entre uno y otro.

Aquí pensamos que el PP (el de Palma) está de acuerdo con las exigencias de Sa Unió (la dimisión irrevocable de Córdoba) Pero las fotos publicadas de un Berlín traidor ponen en duda la mayor… Ya no sabes con qué versión del ‘folletín’ quedarte.

Las lágrimas (unas pocas, sin exagerar) las pone la publicación de unas escuchas, ‘presuntas’ (porque existe la presunción de inocencia) que salen a la luz meses después y cuando en la isla se sabía que existían. En cualquier esquina te las pasaban, como dosieres del ‘amigo’ Koldo en los semáforos de Madrid. Soy de los que creen que en política no todo vale, que debemos separar lo público de lo privado. Si en casa de alguno cuecen habas, en la mía calderadas, dice el refranero. Deberíamos aplicarnos esta cita antes de lanzarse por un abismo del que no hay retorno. Lágrimas por las cuestiones pendientes, basuras, quioscos y Estany des Peix. Que fueron determinantes en la mayoría absoluta de Sa Unió y que permanecen en el limbo de los injustos de una Administración que ni va para adelante, ni va para atrás, fruto de una lucha intestina entre el tirio y los troyanos o el troyano y los tirios (elijan ustedes el papel de cada uno). El cese de Alcaraz fue un error descomunal de Córdoba. Pero no calcular la importancia de Córdoba (diputado) para el gobierno Prohens (miren las fotos de Berlín) también lo es. Más cuando tienes que gobernar con los díscolos de Vox que aplican el ‘hoy te quiero, pero menos que mañana’. Perdonen ustedes mi cabreo de domingo ventoso. Insisto no todo vale y hay quienes creemos en la política con mayúsculas en un mundo de minúsculas.