Si la cosa está mal, hay que intervenir

Que Ibiza tiene un problema serio de vivienda es algo evidente. Precios por las nubes, familias en búsqueda continua de un techo asequible, trabajadores que se gastan su sueldo en una habitación... y ante este panorama, nada. Si alguien veía un hilito de luz en el índice estatal de precios de vivienda, que se olvide. Los grandes tenedores pueden seguir tranquilos inflando precios. La herramienta creada por Vivienda podría convertirse en algo crucial en la lucha contra la especulación inmobiliaria, pero parece que no se aplicará en la isla. Ni en esta, ni en ninguna de Balears. ¿Por qué? El Govern balear cree que la medida es «intervencionista». Así que, ¡esto es jauja!, no se vaya a molestar alguno al que se le acabe el negocio. La realidad es que Ibiza es una isla claramente tensionada en términos de vivienda y que la falta de regulación contribuye a un mercado desbocado con precios dictados por la demanda turística que dejan a un lado las necesidades básicas de quienes vivimos aquí. Si esto no necesita intervención, que me lo expliquen. Tener una herramienta que puede ayudar a que todos, sin importar el tamaño de nuestra cartera, tengamos una vivienda digna y no utilizarla, es ignorar la situación. Sin actuaciones concretas, la vivienda seguirá siendo un problema sin resolver.