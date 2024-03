Gracias por volarme la cabeza

‘La zona de interés’ de Jonathan Glazer no se ha estrenado en salas comerciales en Ibiza y la única forma de verla ha sido gracias a las proyecciones que organiza Zinètic en el Cine Regio de Sant Antoni. ‘Pobres criaturas’ de Lánthimos ha llegado doblada, y solo se ha podido disfrutar en versión original en otro pase organizado por Zinètic. La película de Glazer no la pude ver porque estuve cubriendo un tema para el Diario -espero, al menos, que el artículo les gustara- y ya cuento los días para que se estrene en Filmin. He leído críticas superlativas pero no sé si será capaz de superar la inquietante situación de extrañamiento que viví cuando visité el campo de exterminio de Auschwitz y comprobé que en su interior hay una pizzería para los turistas. ¿Y sobre ‘Pobres criaturas’? Maravillosa. Me explotó la cabeza. Salí del cine colocado, poseído por un chorro de oxitocina. Me sentí como el adolescente que fui una vez y que se enamoró del cine. En estas columnas de opinión solemos quejarnos de la cosas que van mal, pero hoy termino dando las gracias a la gente de Zinètic y a todos aquellos que, en la isla, dedican parte de su tiempo a acercarnos el arte, la cultura y, en definitiva, hacernos felices. No tendrían por qué hacerlo, pero lo hacen, y el agradecimiento que siento por ellos es inmenso.