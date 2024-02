Viviendas de lujo con piscinas en Ibiza

Falta agua y falta vivienda en Ibiza. Sin embargo, no hay que ser demasiado observador para darse cuenta de que en la isla proliferan las promociones de lujo con piscina por todas partes. Edificios de pisos carísimos e inalcanzables para los ciudadanos normales que se anuncian como de ‘alto standing’ y que seguirán inflando la oferta de alquiler turístico ilegal o la de segundas residencias de extranjeros (o nacionales) adinerados. Continuamos afinando el diagnóstico y los análisis sobre estos dos graves problemas de la isla (agua y vivienda), pero no pasamos del plano de la teoría. Eso sí, todo bien salpimentado por la palabra de moda que no puede faltar en ningún sitio: sostenibilidad, sostenible y todas sus variaciones; es como el supercalifragilisticoespialidoso de nuestro tiempo para salir del paso en cualquier situación. En la práctica nada cambia, pues las leyes del mercado y de la codicia imponen su dictadura, aunque retuerzan el sentido común y agraven el desastre. Seguimos alentando una carrera enloquecida hacia el precipicio, y como en la película ‘No mires arriba’ lo que pase mañana nos da igual. Más viviendas, pero de lujo, y más gasto de agua, pero en piscinas y jardines. Mientras, la gente no tiene dónde vivir y las desaladoras no dan abasto para toda la población y turistas. De despropósito en despropósito y ya nos aplastará el meteorito cuando llegue el momento.