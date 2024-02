Diuen que una vegada que algú va preguntar a Isidor Macabich d’on venia el seu llinatge i si era d’origen aristocràtic, don Isidor li va contestar que a Ibiza hi havia «fills de pagesos, fills de pescadors i fills de puta». Se non e vero e ben trovato. Estic tranquil i vaig servit, perquè els meus 400 llinatges eivissencs ho són de pagesos, talladors de bosc, conreadors de sitges de carbó i forns de calç, saliners i altres oficis d’aquest estil. Encara que quan érem adolescents i ajudàvem a mon pare a embalar alfals o civada i a trastejar amb els bous, la feina no ens agradava gaire, ara m’agrada reivindicar el meu origen pagès i explicar als meus amics de ciutat coses sobre els animals o les plantes que ells no saben i no poden saber, perquè no s’aprenen als llibres ni a les pantalles. Si, reivindicar-se pagès, encara que un tengui ben poca traça en les feines de la terra, perquè ser agricultor és un ofici, però ser pagès és més que un ofici. Ferran Sáez recordava aquesta setmana al diari Ara que la pagesia és una cosa diferent que l’agricultura o la ramaderia i que no s’ha d’oblidar que «pagès, paisatge i país» són tres paraules amb la mateixa arrel.

Des de fa unes setmanes hi ha protestes dels pagesos a tot Europa. A Barcelona, com a tantes ciutats de tot el continent, els tractors varen arribar al centre de la ciutat. Hi ha moltes reivindicacions, la major part raonables i que es podrien resumir en una: els pagesos volen poder guanyar-se la vida amb la seua feina. Com escrivia Ramon Besa en un article recent a El País, molts sentim una simpatia solidària amb les protestes pageses d’aquests dies. Com a ell, els nostres pares també ens varen ajudar a estudiar i buscar un futur en professions lluny de la pagesia. I en el cas d’Ibiza, el col·lapse del model tradicional va ser encara més ràpid i més accentuat que a altres llocs.

A la Unió Europea, la Política Agrària Comuna (PAC) és la política més important en termes de pressupost, però és evident que no ha funcionat bé, a la vista que com estan les coses ara mateix. Els pagesos es mobilitzen pel seu futur i hi ha raons generals, comunes a tot Europa, per exemple, la protesta contra la burocràcia de Brussel·les; l’impacte del comerç internacional; l’impacte de les successives crisis —covid, preus de l’energia, guerra d’Ucraïna— etc. en l’estructura de costos d’un sector que ja anava molt just. I a cada lloc hi ha raons pròpies. A Espanya, la sequera esta fent estralls.