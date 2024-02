Zorra y lo que tú digas, Pedro Sánchez

Me olí la tostada cuando la semana pasada mi hija me preguntó en plena carrera hacia la extraescolar: «Mami, ¿que significa zorra cuando se lo dicen a una chica?». Algo pasa si un vocablo que tú creías en franca decadencia es tendencia en el patio de un colegio de primaria, pero como nunca es mal momento para una dosis de feminismo le arreé el discurso completo sobre el prejuicio machista, el lenguaje obsoleto, la falta de respeto, la caverna, la caspa, la mirada condescendiente y censora que hemos aguantado las mujeres a lo largo de la historia, sobre la autonomía de cada cual para hacer lo que quiera con su cuerpo, el consentimiento sexual, la libertad de escoger si uno o cuarenta novios y un largo etcétera que se resume en «y no permitas que te lo llamen». Perdimos el autobús porque después vino «¿y perra? ¿y guarra?». Ay de la zoología, de la polisemia y de las polémicas nacionales que socavan nuestros principios más arraigados. ¿Zorra? ¿Bien o mejor? Pues depende de si sale en un concurso hortera de TVE1 o en un documental de la 2.

Resulta que si aborreces el término que nos va a representar como país en un festival periclitado y crees que una etiqueta no tiene nada de reivindicable eres una mala feminista que no te dejas empoderar. A quién le importa, que dijo con mucha más elegancia Alaska hace ya un puñado de años, esta música ligera de cascos. Le importa al presidente del Gobierno, que ha reeditado el famoso concepto de las dos Españas al son del Benidorm Fest, sentenciando que quien critica la canción ganadora se integra mayormente en la fachosfera «y preferiría el Cara al Sol». ¿En serio? Cabe reseñar que el tema del dúo Nebulossa que ha enamorado a Pedro Sánchez, cantado con una voz pésima y bailado por señores con corsé, incluye rimas de la altura de «De zorra pasaré a chacal. Te habrás metido en un zarzal. Soy una zorra de postal». Para este viaje no hacía falta cargarse a Irene Montero, seguimos complaciendo al mismo público y considerando transgresión cualquier estribillo infantiloide. Habrá feministas que amen la ópera, otras a la Polla Records y otras a Rozalén, y puede que incluso alguna en el Consejo de Ministras tararee con ganas el nuevo himno nacional defendido por la Moncloa, aunque lo dudo; no me veo a la amiga del Papa Francisco, Yolanda Díaz, entonando «Zorra, zorra, zorra. Ya sé que soy la oveja negra. La incomprendida la de piedra». Pero casi todas envidiarán que los Grammy exhibieran con orgullo a una Joni Mitchell de 80 años sentada en su trono, bastón en mano, mientras por aquí encumbramos a Vulpes de pacotilla con pretensiones de moraleja.

Paso de zorra, me gusta más jefa. No quiero ni que se descontextualice, ni que se resignifique; para mí era un concepto propio del habla del patriarcado más vulgar muy bien enterrado, y ahora lo han resucitado para que se entone a altas horas de la mañana en bares que no frecuento. «A mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido y por tanto este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura», abundó ufano el presidente del Gobierno. La desigualdad es una fiesta. Pues yo prefiero empoderarme con cosas aburridas competencia de su Ejecutivo como que mi salario suba con el IPC o que se ayude a las familias monoparentales. Enséñame la pasta, Pedro Sánchez, que el feminismo me lo canto yo.