El socorrido arroz

No salimos de una y ya estamos metidos en otra. Me refiero al precio de los alimentos. Cada vez hay que llevar la faltriquera más llena para hacer la cesta de la compra. Y esto no tiene visos de remitir. Los súper y no tan supermercados le han cogido el saborete a marcar lo más altos posible los precios de los alimentos y se entretienen todas las semanas confundiéndonos, cuando no engañándonos, con falsas ofertas. No se fie. Tampoco lo haga cuando le ofrecen el segundo más rebajado porque lo que le quitan al segundo ya se lo han cargado al primero. Todo es una mentira como un castillo. Y nosotros, la gran familia de consumidores, tragando. No sé usted, pero yo entre el trancazo que tengo y tal y qué se yo, las tragaderas las tengo bastante estrechas.

Lamento ser portadora de malas noticias. Todo encarecimiento lo es. El Gobierno lo sabe todo, lo pasado, lo presente y lo que está por pasar, pero se calla y deja que la cosa fluya para desesperación de nosotros todos. Lamento decirle que las tensiones en el mar Rojo y el golfo de Adén, van a incidir directamente en el precio de un alimento básico y muy consumido en España y buena parte del mundo. Hablo del arroz. Del socorrido arroz. Ese producto que cuando se hace una recogida de alimentos, se multiplica por mil. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha advertido, y quien avisa no es traidor, de que el coste del arroz va a encarecer casi con total seguridad en próximas fechas. Con ello no le estoy invitando a hacer acopio de arroz en casa, como si de papel higiénico se tratara, no. Con ello, quiero decirle que el arroz se va a codear en breve con alimentos que consideramos prohibitivos o casi. Empezando por el aceite de oliva y aún el de humilde girasol, cada vez es más larga la lista de alimentos por las nubes, frente a los que permanecen a un precio razonable. La culpa la tienen los rebeldes hutíes que atacan constantemente a los cargueros que pasan por la zona, encareciendo los costes de los fletes de las embarcaciones debido a que muchas compañías han tomado la decisión de derivar sus barcos por la más larga ruta del cabo de Buena Esperanza, lo que les obliga a dar la vuelta al continente africano. La verdad es que Estados Unidos anunció en diciembre una coalición militar conformada por más de 20 naciones bajo el nombre ‘Operación Guardián de la Prosperidad’ para contrarrestar los ataques hutíes en la zona y ofrecer protección a los buques que transitan por el mar Rojo. Se invitó a España a participar y el Gobierno de España ha dicho que nones. Eso no lo ha explicado convenientemente el ministro Planas. ¿Qué ocurre?, pues que Estados Unidos ha dado otro toque a España para que participe en esta Operación, con el consiguiente que si quieres arroz Catalina, por parte del Gobierno. Consecuencia, el arroz experimentará una subida importante, Catalina. Cuan reticente se muestra el Gobierno patrio. Y eso que con unos cuantos buques de guerra, no hacen falta portaaviones ni destructores de gran calado, se acabaría el problema, yo diría problemón, que ha obligado a las más importantes navieras alemanas y danesas a tomar medidas urgentes. Medidas que pasan por el encarecimiento de los productos que transportan, fundamentalmente el socorrido arroz.