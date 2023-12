Lecturas de proximidad

Estos últimos días del año, los medios de comunicación nos inundan con una catarata de libros, no se sabe si para que los leamos en estas jornadas festivas o para que, como regalo, nos los traigan los Reyes. Son páginas y páginas de nuevos títulos. Sorprende, sin embargo, que no se apueste por los clásicos que algunos tenemos por valor seguro. Están desaparecidos. Supongo que con la falsa idea, en la que participan por supuesto las editoriales, de que los clásicos son aburridos. Y no me refiero necesariamente a Homero y Platón, pero sí a la extraordinaria literatura del los dos últimos siglos. Y resulta asimismo curioso que tampoco aparezca en la oferta la literatura de proximidad.

Nos dicen que consumamos productos locales, pero por lo visto los libros quedan fuera del consejo. Sucede, supongo, que sólo las grandes editoriales pueden permitirse el lujo de anunciar sus novedades, opción que no tienen los pequeños editores. Será eso.

Con respecto a la avalancha de títulos que nos ofrecen estos días, me pregunto si alguno de ellos pasará a la Historia de la Literatura. Me temo que no. Aunque sólo sea porque cantidad y calidad, en literatura, no van a la par; una premisa que se cumple, incluso, en un mismo autor. No todos las obras de Josep Pla tienen la calidad del ‘Cuadern gris’, no todos los textos de Cela tienen la calidad de ‘Viaje a la Alcarria’, no todas las novelas de Cervantes tienen la pegada del Quijote, ni todos las novelas de Umbral tienen la calidad de ‘Mortal y rosa’.

En cuanto a la literatura de proximidad, dado que también está desaparecida en la publicidad que se hace, mi recomendación sería que recuperemos ‘El vas de plata’ de Antoni Marí, ‘Un al·lot eivissenc a la Guerra Civil’ de Rafel Tur Costa, ‘L’any en estampes’ de Villangómez, ‘Els deixants de la llum’ de Josep Marí o cualquiera de los libros de Colinas, Joan Serra o Vicente Valero. Y que me disculpen los que no cito. Lo que importa es lo que decía, no dejar de lado la lectura de proximidad, la literatura local que, conviene decirlo, ofrece calidad y goza de buena salud. A todos nuestros autores, -y a sus lectores- ¡Molts Anys i Bons!