Estos días la parroquia de Santa Cruz celebra el triduo en honor a la Virgen de la Esperanza, en este domingo, Gaudete, su tercer día. Gaudete es una palabra en latín que significa con gran alegría, la alegría del gozo. ¡Una gran alegría! Es lo que necesita nuestra sociedad en medio de tantos desastres fruto de las guerras que muestran las aspiraciones de unos cuantos sobre pueblos, sobre colectivos intentando hacerles desaparecer del mapa. Y no solo de los males que provocan las guerras o los desastres de la naturaleza, sino también de los males que provocamos a nuestro alrededor con nuestro individualismo, con nuestros egoísmos y con nuestras envidias.

¿Cómo hablar de alegría en estas condiciones? ¿Cómo celebrar o vivir con esperanza? Necesitamos abrir una puerta a la esperanza. A la vida. En medio de tantos signos de muerte, un signo de vida. El Nacimiento de Jesús que viene a traer la paz, la paz que nosotros solos no somos capaces de conseguir, lo hemos demostrado.

La Navidad es un canto para dejar de mirarnos el ombligo para abrirnos a los demás, a salir de nosotros mismos y ponernos en camino hacia Aquel que es capaz de traer Salvación. Cuando solo somos capaces de buscar nuestro propio interés personal y nos olvidamos de los demás empiezan los desastres. Navidad para romper con los egocentrismos.

Esa es la Esperanza que María, a la que celebramos mañana, lunes, Virgen de la Esperanza viene a traer al mundo. Creyentes y no creyentes, deberíamos celebrar la esperanza. ¿Quién no quiere creer en la esperanza? ¿Quién no quiere la paz? Pues, aunque nos parezca mentira, así es. Hay muchos que solo quieren provocar enfrentamiento, pero estoy seguro de que una gran mayoría quiere el bien para todos. Y por tanto no podemos dejarnos llevar por el egoísmo de unos pocos y romper con estas fuerzas que nos impide abrirnos a los demás, incluso muchas veces por miedo a ser diferentes.

Qué aventura más arriesgada vivir siendo diferentes, siendo nosotros mismos, sin importarnos ir contracorriente, si esto significar ser portadores de alegría, de esperanza y de paz. Lo que más necesita del mundo, lo que quiere provocar la Navidad y que la sociedad de consumos bombardea y quiere hacer callar. No la silencies tú también cayendo en la mediocridad, en la tristeza y el consumismo.