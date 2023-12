Esta semana ha fallecido Itziar Castro, todo un «icono de diversidad», leía en el titular de prensa. Y leyendo otros titulares uno se percata que nuestras islas son «iconos de diversidad». Hemos vivido una semana llega de signos de diversidad en todos los ambientes, cultural, festivo, político, deportivo, litúrgico, musical… Celebrar el día mundial del voluntariado reconociendo la labor desinteresada de tantas personas que hacen de nuestra sociedad un mundo mucho mejor, aunque queda mucho por lo que trabajar para conseguir erradicar la problemática que impide la misma dignidad para todos. El día de la Constitución nos ha mostrado la fractura política que vive nuestro país. La diversidad es buena, que haya partidos políticos que defiendan todo tipo de propuestas que facilitan la vida de los ciudadanos es loable… la pelea constante entre los políticos deja mucho que desear para la sociedad, que no necesita de individualismos, sino de propuestas que solucionan los verdaderos problemas de vivienda, trabajo digno y bien remunerado y tantos otros.

El día de la Inmaculada Concepción, la fiesta en Buscastell, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario celebrando la Virgen de Caacupé, patrona de los paraguayos que viven entre nosotros, una muestra preciosa de la diversidad cultural que viven nuestras islas. Un ejemplo, desde lo religioso, de la integración de culturas diversas en una misma realidad.

Y muchas otras muestras de esta diversidad que enriquecen nuestra realidad. Enriquecen, sí, así es, la diversidad enriquece. Trabajar por la integración de todos, pasa por el respeto de todos, no solo de unos hacia otros, sino de todos hacia todos. Empezando por los que tienen que velar para que esto sea una realidad y no pierdan el tiempo en discusiones que solo les favorecen a ellos y a sus partidos políticos. Necesitamos una clase política que deje de mirarse a sí misma y mire por el pueblo que se les ha encomendado. Que enriquezca con sus propuestas a todas las comunidades a las que tienen que servir y pongan el acento en buscar el bien de todos los ciudadanos, incluso los que no tan lejos de nosotros siguen siendo víctimas de guerras injustas que producen tantas víctimas inocentes.

Cuántas guerras injustas vemos entre aquellos que tienen que velar por el bien de todos. Así pues, ¿cómo podrán ayudarnos a descubrir lo importante que es la diversidad?