Casas de 320 metros cuadrados

La superficie media de las viviendas visadas en Ibiza es de 320 metros cuadrados, casi diez veces mi casa. Llama la atención que, pese a la falta de vivienda que existe en la isla, lo que más se está construyendo sean chalets y no pisos para familias trabajadoras, de esas en las que ni con dos nóminas se llega casi a final de mes. El Colegio Oficial de Arquitectos informó a mediados de octubre que se construye menos vivienda pero con más presupuesto: más villas que pisos de soltero. No es de extrañar que las caravanas sean para muchos la única opción viable de tener un techo bajo el que dormir. La situación en la isla, lejos de mejorar, no deja de empeorar. Si antes los precios del alquiler en invierno eran al menos asumibles, ahora ni tan siquiera estos pueden ser pagados con la nómina media de un currante. Quizás parezca imposible, pero hay gente que subsiste con mil euros al mes, o menos. Las condiciones en las que viven sólo las saben ellos: familias enteras que alquilan una habitación, colas en Cáritas para recibir alimentos y muchas otras penurias.¿Por qué la gente no se va? Porque, entre otras cosas, en Ibiza hay mucho trabajo aunque, también, falta de empatía y exceso de avaricia. Pero este saco parece que nunca se va a romper.