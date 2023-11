Famílies selectes

Noms visibles i de prestigi s’apleguen a Ebusus -cap i casal de totes les nostres dretes Pitiusas- al voltant d’un anfós a punt i al seu punt, que amb les coses del menjar com diria Josep Pla, no cal fer bromes de mal gust. Selectes, delicades famílies amb denominació d’origen que ens transporten a la créme de la creme, a una societat que en la pràctica ja no existeix, l’anomenada societat eivissenca de tota la vida que en hores d’ara mateix entren de mica en mica en vies d’extinció. Una nova, renovada burgesia sense ADN espectacular pot substituir a l’actual embarcades proa no se sap on cap a altres experiències de qualificació precisa, concreta? No es sap. No ho sabem. I jo el primer. Però el que cal i en primeríssima instància és la qualitat de forma clara, rotunda, del peix que de sobte surt a escena, sobre una taula preparada amb elegància. Llavors, detall significatiu, d’importància, els noms i els llinatges dels comensals. Per exemple, Joana Llobet Pérez-Pedrero, estretament vinculada a la part més noble de Dalt Vila. «És una persona de Dalt Vila» dèiem un temps quan de qualificar una persona es tractava. Si, Mana, eren altres temps. En la continuïtat Pilar Viñets de Can Viñets -Amador en la distància un abraç bon amic meu- rellotges i altres joies de luxe i esplendor. Juan José Ribas el veterà del conclave mica vaticà, segons diuen les targetes de presentació és un broker sever que aviat muntarà oficina al cor de Wall Street, a un New York, New York caòtic i brutal. L’amic Juanjo es prepara per ser alcalde de Vila el 2027 en representació d’un partit de nova creació, el PPP, Partit Progressista Pitiús.

Tanca la llista un servidor humil de tots vostès, poeta emèrit per la gràcia de déu, repartidor de pizzes a domicili i habitant a Puig des Molins/Beverly-Hills. Tots lamentàrem l’absència de Julia que per raons professionals no va poder acudir a l’event gastronòmic. Amabilitat i cortesia, un àpat agradable.