Dones que són mules

Diu el Diccionari de la Llengua Catalana «Mul, híbrid de l’ase i l’egua o del cavall i la somera». Perfecte i d’aquets punt se’n deriva la seva interpretació moral. Dones que semblant dones però són mules. I al nostre panorama de país s’hi detecten tota una sèrie de dones que en realitat són mules. ¿Ho dic com a metàfora? No ho sé. Però la llista de dones/mules, és llarga i tenen a la seva manera influència i poder a Espanya. Les seves actituds, opinions i fets les acosta més al món de les mules que no pas a la de les dones. Podrien fer seua aquella frase tan eivissenca «brams d’ase no puja al cel i si pujam no fa arrel». Parcialment que la llista per desgràcia és ample i és generosa podria ser més o menys aquesta; Cayetana Álvarez de Toledo representativa de les essències més pures de Madrid, Madrid, Madrid en lineal directa i successòria d’Isabel la Catòlica (e.p.d); Cuca Gamarra tigressa, violenta, de l’insult fa arma de combat; Laura Borrego especialment antipàtica, carregada de supèrbia, molt relacionada, crec, amb Waterloo; Clara Ponsatí un naufragi oceànic de conseqüències devastadores; Susana Díaz, l’Esperanza Aguirre -que també sortirà a la llista- del PSOE ara sembla que en hores baixes; Ione Belarra Belarà, vol ser d’esquerres i és només una garrida grollera que encara va pel món amb la pancarta -és patètic, la veritat- d’OTAN no, bases fuera. Tanca la llista provisional la més mula de totes les mules, Isabel Díaz Ayuso de Perón, un invent de l’IBEX-35 i de la dreta madrilenya, la més fastigosa d’Europa. Recordarem sempre algunes de les seves paraules, «Madrid es España y España es Madrid». Gloriós. Vol arribar algun dia a la Moncloa... i arribarà. Hi ha homes que són muls? Sí, però deixarem aquí el tema fins a noves edicions aquí, a Diario de Ibiza. De moment, un tast: Juan Luis Cebrián, Vargas Llosa, el baró de Toledo, un tal Page, Alfonso Guerra, Fernando Savater, Carlos Boyero, Arturo Pérez-Reverte... Si, aquí la llista també és llarga. Feliç cap de setmana.