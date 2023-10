Formentera ha tenido una semana movidita entre temporales e incendios. Los sucesos naturales se digieren ya que la naturaleza es indomable y el viento del suroeste ‘llebeig’ hizo acto de presencia junto a un aumento considerable del nivel del mar. El resultado fue que casi una decena de embarcaciones fondeadas en s’Estany des Peix se fueron a la orilla y una se hundió. No es la primera vez que ocurre, la hemeroteca da cuenta de temporales semejantes en 1997, 2001 y 2008, cuando los barcos refugiados en ese enclave ‘a riesgo y ventura’ también sufrieron serios daños. Mientras eso ocurría, en la otra punta, en es Cap, el vertedero volvía a arder por combustión espontánea, gracias al fuelle del viento de ‘llebeig’. Una visita a este terreno donde está una planta de transferencia de residuos, montañas de escombros de obras, montones de restos de poda y de materia orgánica (focos del incendio), a lo que se suma el centro de descontaminación de vehículos y el depósito de una treintena de pateras, es de lo más desalentador. No contentos con eso los bomberos tuvieron que redoblar esfuerzos para apagar un incendio provocado que arrasó un restaurante. El autor confeso fue detenido. En fin, una semana para no dormir y fijarnos en nuestras debilidades entre viento y fuego.