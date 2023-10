No compartas vídeos sexuales

El sábado me llegó un inquietante mensaje al correo del trabajo. Un ciberdelincuente decía que había accedido a todos mis dispositivos y que tenía un vídeo de mí masturbándome. Me daba un plazo de tiempo para ingresar dinero en una cuenta si no quería que ese vídeo le llegase hasta al último mono de mi agenda. Además, iba a poner al lado de esta imagen lo que estaba viendo en ese momento en mi dispositivo para darme placer, como el argumento de uno de los capítulos de Black Mirror (alerta spoiler) donde el amenazado era un pederasta. Poco después vi que el mismo mensaje había llegado al correo genérico del trabajo. Este es uno de los cientos de timos con los que los ciberdelincuentes tratan de engañar a miles de víctimas cada día. En el caso de una estafa o chantaje donde se juega con la imagen y el honor de una persona, compartir un vídeo de este tipo es un delito y puede tener consecuencias nefastas para la persona afectada, como el ‘caso Iveco’. Verónica Rubio de 32 años se quitó la vida en 2019 al difundirse en un grupo de WhatsApp un vídeo sexual de ella sola. Un ex amante y compañero del trabajo lo compartió al no acceder ella a volver con él tras haberse casado. Tenía dos hijos. Recuerda esta historia antes de compartir.