100 dies de propaganda

Aquesta setmana es compleixen els primers cent dies de govern de Rafa Triguero al capdavant de l’Ajuntament d’Eivissa. En aquest temps hem vist principalment mitges veritats, mentides i, sobretot, propaganda.

La dreta al nostre país intenta sempre apropiar-se de les institucions quan hi arriben. La dreta pretén que la separació entre institució i partit es difumini. Triguero, bon aprenent dels seus mestres polítics, es vol convertir en un exemple i, per començar, sense cap vergonya ha anomenat el departament de comunicació de l’Ajuntament de tots departament de ‘Marketing i Comunicació’. Què vol vendre Triguero?

Només cal fer un recorregut per les xarxes socials de l’Ajuntament per veure que el producte que vol vendre Triguero és a sí mateix. Es perverteix la funció de comunicació institucional necessària de l’Ajuntament per convertir-la clarament en una instrument de propaganda personal al servei de l’alcalde i el seu grup polític.

L’objectiu és clar, i gairebé avergonyeix escriure’l: crear en la ciutadania una associació immediata Triguero-Ajuntament, convertir-les en dues cares de la mateixa moneda. Una institució de tots assimilada a un alcalde recent investit.

Aquesta maquinària mediàtica i propagandística que ha posat en marxa Triguero té un segon objectiu, i és generar una falsa realitat sobre la nostra ciutat, pretenent crear la fantasia que els problemes de la ciutat han desaparegut per art de màgia després de la presa de possessió del nou alcalde.

Triguero es presentà a les eleccions amb la falsa promesa, que ja vam advertir que era inviable, d’eliminar la taxa de recollida d’escombraries. Li han fet falta menys de cent dies per recular i auto desmentir-se, i el seu departament de propaganda s’ha llançat a explicar que no, que no farem A sinó B, o potser C, però no hi haurà condonació de la taxa. Hi ho fa des de les xarxes de l’Ajuntament, no des de les del seu partit per haver mentit en campanya electoral. En el mateix àmbit va prometre un pla de xoc de neteja, i els seus mestres propagandistes es van llançar a vendre com a triomf èpic el netejar sis trossos de voreres, ocultant l’eliminació de serveis en barris perifèrics en benefici del centre de la ciutat. Per acabar, Triguero s’ha tret de sobre la responsabilitat de mantenir la ciutat neta traslladant aquesta a la ciutadania mitjançant de nou d’una campanya publicitària en què s’anunciaven sancions per a les persones incomplidores. Fum i vapor mediàtic, no escombradores i aigua a pressió.

Falsedats i mentides propagandístiques, com la inauguració d’una caseta per a la policia a la plaça Sotavila, protagonista d’un vídeo el 18 d’agost passat. Una caseta, per cert, que incompleix flagrantment els criteris tècnics de la norma de protecció urbanística per als barris històrics, el Pepri. La caseta ocupa un espai públic. El vídeo circula en xarxes, però... algú ha vist un policia atenent a la ciutadania allà? Un mes i mig després de la seva presentació, la caseta segueix sense servei regular, tot i que Triguero va tornar a mentir a l’entrevista publicada diumenge passat quan va dir que estava operativa i amb torns des de la setmana anterior. Fals.

Mentides i propaganda com quan va presentar com una gran èxit la reunió amb els clubs esportius de la ciutat per l’ús de l’estadi de Can Misses i les instal·lacions esportives properes. Gran èxit de publicitat, però res no ha canviat. Els espais se segueixen utilitzant exactament igual que la legislatura passada. Cap canvi, però ara és un èxit. Olé.

Podríem seguir amb els anuncis de mesures a barris ‘amb el suport de les associacions’ sense que s’hi hagi parlat, o les cancel·lacions de projectes ja licitats, adjudicats i amb les obres en marxa, però tot això ho deixarem per un altre dia.

Quin és el resum d’aquest inici de legislatura? Cent dies de propaganda.

Rafa Ruiz | Secretari general de l’Agrupació Socialista d’Eivissa i portaveu del grup municipal socialista a l’Ajuntament d’Eivissa.