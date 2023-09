Es de bien nacidos ser agradecidos

A menudo me tengo que recordar a mí mismo lo que tanto predico a los demás cuando vienen contándome todas las cosas malas que suceden a nuestro alrededor y más allá de nuestras fronteras. «Hace más ruido en medio de un bosque un árbol que cae que más de cien que nacen cada día». Hay mucha vida a nuestro alrededor, hay muchas muestras de vida, aunque es cierto que también hay muchos signos de violencia, de muerte y de destrucción.

Cada palabra, cada gesto, cada silencio cuenta a la hora de poner paz y armonía en nuestra vida y en nuestro entorno. Muchas muestras de solidaridad se pueden percibir en nuestro vivir de cada día y no podemos dejarnos vencer por el desánimo, la tristeza y la desesperación, si así lo hacemos, ahí sí que nos tenemos que empezar a preocupar seriamente.

Y no lo digo solo después de haber vivido unos días maravillosos de fiesta en la parroquia en las fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz, donde hemos podido comprobar la bondad y la entrega de tantas personas para que otras puedan disfrutar de unos días de fiesta. O por el campamento que tuvo lugar con cincuenta jóvenes la semana pasada en es Cubells con el Encontre Jove… también por que ante catástrofes como el terremoto u otros desastres de la naturaleza siempre vemos un río de generosidad por parte de la población aunque a menudo no va acompañada por la responsabilidad de las autoridades competentes.

Ni nada ni nadie nos puede apartar de hacer el bien. Cruzarnos de brazos pensando que nada puede cambiar, que yo tan solo soy una gota en medio del océano o un grano de arena en medio de una playa, hace que sigan haciendo ruido la realidad que empaña la bondad de tantas personas buenas. Sin gotas no habría océano, sin grano de arena no habría playas, sin tu ayuda, sin tu responsabilidad, sin tu compromiso, el mundo no podrá mejorar nunca. Tu pequeño gesto cuenta, tu pequeño gesto es un signo de esperanza, no lo olvides. Todo está en nuestras manos y no podemos excusarnos en que la responsabilidad la tienen otros, que la solución está en manos de los otros. En las tuyas también está parte de la solución.