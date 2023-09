Repensant el futur del Turisme a Ibiza: La necessitat del Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics

Ibiza, aquest paradís mediterrani que és la nostra illa, ha viscut una transformació econòmica espectacular en les últimes dècades. El turisme, sense cap mena de dubte, ha estat el motor d’aquest canvi i, des de fa anys, constitueix pràcticament la totalitat del PIB de l’illa. Tot i que aquesta evolució ha estat fonamental per al seu creixement econòmic i benestar de la ciutadania, també ha plantejat serioses qüestions que no podem ignorar. És evident que el turisme no només ha impactat en la nostra manera de ser i de viure, sinó que ha alterat la fisonomia de tota l’illa. El creixent consum de territori, l’esgotament dels recursos, la contaminació, els efectes sobre el preu de l’habitatge i la pressió sobre les infraestructures són conseqüències innegables d’aquest fenomen. És el moment d’actuar i de redirigir el futur d’Ibiza.

Una de les principals causes d’aquesta situació és la falta de planificació i d’ordenació del sector turístic. Als anys 60, 70, 80 i 90 del segle passat aquestes preocupacions podien parèixer secundàries, però ara, l’any 2023, no podem ignorar-les més temps. La llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears, juntament amb les seves modificacions posteriors, estipula la necessitat de desenvolupar Plans d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT) com a Pla Director Sectorial (PDS) per definir el model turístic desitjat. Aquesta eina pot regular i canviar densitats, així com reduir o augmentar l’activitat turística i les infraestructures associades, oferint respostes als problemes actuals.

Des de 2012, cap govern ha avançat amb la redacció del PIAT del turisme a Ibiza. Però ara, amb l’avaluació acumulada, tenim l’oportunitat de definir un model econòmic que sigui sostenible i beneficiós per a tothom. La ciutadania, empreses i treballadors coneixen aquest sector com ningú altre, i aquest coneixement ha de ser la base per a la creació d’un model econòmic que no només sigui rendible, sinó que també sigui just i sostenible.

Una de les nostres principals preocupacions és l’excés de places turístiques i l’impacte que això té sobre la nostra illa. Des del PSOE creim que no s’ha de créixer més en quantitat, sinó més aviat millorar la qualitat del turisme. Reduir l’impacte sobre les zones rurals, limitar les llicències ETV (Estada Turística Vacacional) i combatre les festes il·legals són passos importants per assegurar un futur més sostenible.

A més, és essencial fomentar la cultura i la història d’Ibiza com a alternativa al turisme de masses de sol i platja. Les exposicions i els programes educatius podrien ajudar a canviar la percepció d’Ibiza com un simple «parc temàtic» de diversió, amb atractius culturals tan importants com el Patrimoni de la Humanitat, que s’ha de continuar impulsant, però també molts d’altres que podem oferir, com també l’esport, la gastronomia i l’artesania.

El PIAT de l’illa d’Ibiza ha de marcar la diferència regulant les activitats i evitant encavalcaments. Un hotel ha de ser un hotel, i un restaurant ha de centrar-se en l’oferta culinària. La nova Llei de Turisme, aprovada per l’anterior Govern Balear de Francina Armengol, ja incorpora canvis importants, com els plans de circularitat, la inclusió de llits elevables a la cadena laboral i les millores energètiques, que haurien de ser plenament integrats en el PIAT.

En resum, el Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics és l’oportunitat que necessitam per garantir un futur sostenible per a Ibiza. És hora de planificar, regular i definir el turisme per tal que continuem sent, a part d’una destinació desitjada, un lloc on el conjunt de la ciutadania, les generacions actuals, però també les futures, puguin gaudir d’oportunitats, d’una vida digna i sentir un orgull immens per la seua illa.