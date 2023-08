Bombers d'Eivissa: Estam en risc per la inacció de Vicent Marí

El vot en contra del Partit Popular a la moció presentada pel grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa en el Ple de juliol que demanava un Pla plurianual per millorar el servei de Bombers de l’illa d’Eivissa, és una mostra més de la falta d’interès i negligència de Vicent Marí davant un tema crucial per a la seguretat i el benestar de la ciutadania de l’illa. Durant quatre anys de govern, l’equip de govern de Vicent Marí ha demostrat una total falta d’acció i compromís per abordar els problemes creixents en matèria d’incendis i situacions d’emergència. Mentre l’augment de les temperatures, la falta de precipitacions i el constant increment del nombre de residents i visitants, fa més necessari que mai comptar amb un servei de bombers amb més mitjans i efectius i més i millors infraestructures, el Partit Popular ha optat per l’immobilisme, deixant el servei de bombers amb recursos insuficients i infraestructures desactualitzades.

Votar en contra d’una moció tan important com aquesta, que tenia com a objectiu millorar el servei de bombers a l’illa d’Eivissa, és una mostra de negligència i falta de responsabilitat per part de l’equip de govern de Vicent Marí. Després de quatre anys governant sense fer res al respecte, la seua oposició a aquesta proposta va ser totalment incomprensible i decebedora. Les recents emergències, com l’incendi a la planta de biomassa de Sant Rafel, juntament amb altres successos recents, han posat en evidència la necessitat urgent d’una millora en els recursos i les infraestructures del servei de bombers. És inacceptable que el Partit Popular, després de quatre anys al capdavant del Consell, no hagi pres cap mesura significativa per abordar aquesta situació i garantir la seguretat de la ciutadania.

Ara més que mai és urgent un pla d’inversions plurianual que permeti modernitzar el servei de bombers. Aquest pla és fonamental per millorar les instal·lacions, adquirir equips especialitzats i proporcionar una formació contínua als bombers, així com per augmentar la plantilla per atendre la creixent demanda de serveis d’emergència. És prioritari agilitzar tots els tràmits necessaris per a la creació i la posada en marxa del Consorci Insular de Prevenció i Extinció d’Incendis amb la participació de tots els ajuntaments de l’illa i del Consell Insular d’Eivissa. Un Consorci que es va acordar crear la passada legislatura, amb un conveni que es va arribar a signar a la fi de l’any passat, però que encarà no s’ha desenvolupat. Un conveni que avui dia pendents de la constitució efectiva del Consorci, serveix únicament per establir la distribució de les despeses derivades de la prestació del servei.

Senyor Vicent Marí, no es tracta només de decidir que els ajuntaments han de pagar pel servei i de signar convenis per establir el repartiment de les despeses derivades d’aquest. Senyor Vicent Marí, amb un esborrany de projecte o un conveni no s’apaguen incendis. Necessitam una planificació i execució efectiva per millorar el nostre Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. La construcció de subparcs de bombers estratègicament situats en la part sud i la part nord de l’illa és una altra mesura imprescindible per reduir els temps de resposta davant situacions d’emergència i assegurar una cobertura òptima de tota l’illa. Però malgrat les múltiples reclamacions i sol·licituds per part dels ajuntaments, el Consell Insular de Vicent Marí, no ha pres cap acció significativa per fer realitat aquesta necessitat vital.

De fet, el Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, celebrat aquest mes de juliol, va aprovar instar de manera urgent el Consell Insular de Vicent Marí a contestar sobre la proposta de cessió d’un solar per a la construcció d’un subparc de bombers que l’ajuntament va fer arribar al Consell Insular en 2019. Una proposta que els hi va fer arribar fa quatre anys i que fins avui segueix sense una resposta per part del Consell Insular de Vicent Marí. Les xifres parlen per si soles: un servei de bombers amb només 61 membres per a una població de més de 161.000 habitants és totalment insuficient i inadequat. La ràtio de referència a Europa és d’1 bomber per cada 1.000 habitants, això sense incloure la població flotant, amb la qual la nostra illa va superar els 310.000 habitants el juliol de 2022. Aquesta falta d’atenció i inversió en el servei de prevenció i extinció d’incendis és una negligència que posa en perill la seguretat i el benestar de tots els ciutadans d’Eivissa.

És hora que el Partit Popular assumeixi la seua responsabilitat i prioritzi la seguretat de la ciutadania per damunt de consideracions polítiques. Les declaracions d’intencions, esborranys i estudis no són suficients per protegir en la població. Eivissa mereix un servei de bombers modern, correctament equipat i amb una plantilla suficient per a afrontar els riscos d’incendis i altres situacions d’emergència. La seua seguretat no pot ser compromesa per la falta d’accions decidides i efectives per part del Consell de Vicent Marí. Un equip de govern del Partit Popular que va dir al Ple que «són qüestions en les quals treballa el govern del Consell des de fa temps, deixin-nos treballar». Consellers i conselleres del Partit Popular: Ningú els impedeix treballar, al contrari, els exigim que ho facin, i els recordam que vostès ja fa quatre anys que governen i no ho han fet.

Víctor Torres Pérez | Conseller del PSOE del Consell Insular d’Eivissa