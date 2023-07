No me toques los pliegos (del bus)

Ya avisé de que uno de mis temores (más bien, pánico) era que, tras las elecciones locales, quien venciera (tanto si era el PP como si se obrara el milagro y fuera el PSOE) ‘tocara’ el pliego de condiciones del concurso de las nuevas concesiones del servicio de autobuses de la isla. Et voilà. Ahora resulta que es probable que se tenga que modificar porque se olvidaron de incorporar el desarrollo informático de las tarifas. Vaya, qué despiste tan tonto, con lo bien atado que lo tenía todo el exconseller Javier Torres después de cuatro años limando esos pliegos y tras meter en un cajón lo que le dejó en herencia el anterior equipo de gobierno, de PSOE y Podemos, que no hay que descartar que fuera otra chapuza. El conseller de Movilidad, Mariano Juan, dice que esos cambios sólo «retrasarían unos días» la adecuación de los pliegos. Siempre dicen eso y al final ese retraso se mide en meses, en años, en mandatos. Llevamos ocho años y dos mandatos así y Juan avisa, además, de que lo peor, lo que tardará más, será desarrollar esa herramienta informática. Luego, va para largo modernizar el actual transporte público tercermundista de Ibiza. Mi única esperanza de que este asunto no dormite otros cuatro años es que lo lleva Juan, que ha demostrado, tanto como edil como como conseller, que es resolutivo. Crucemos los dedos.