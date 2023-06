Y llegaron las lluvias

Que han sido escasas, pero hemos visto llover. Cabe esperar que sean suficientes para que el Govern corrija la situación de alarma que nos amenazaba con restricciones y cerrarnos el grifo. Me temo que Abaqua se pasó tres pueblos con el aviso que nos dio de que no proporcionaría más agua desalada que la contratada. ¡De juzgado de guardia! Incluso en el caso de que sea cierto que las desaladoras no dan abasto, la situación no es de recibo. ¿Han estado en la higuera nuestras administraciones? ¿Hasta ahora no han visto la que se avecinaba? La ciudadanía no puede aceptar que su diccionario no tenga palabras tan comunes como prevención, previsión y anticipación. Decirnos como nos dijeron, con el verano en puertas, que cada cual se las componga como pueda con los pozos, cuando sabemos que los acuíferos están bajo mínimos, sobreexplotados y con agua mayoritariamente salobre, es una descarada confesión de irresponsabilidad, ineptitud e incompetencia.

Vivir en la inopia puede ser cómodo, pero resulta peligroso. ¿En qué pensaban, estos últimos años, cuando sesudos estudios nos repetían que la tendencia climatológica imparable será de más calor, pertinaces sequías y menos agua? ¿Qué se ha hecho para atajar la pérdida del 25% de agua que tiene la red de distribución? ¿Qué se hace para ampliar las desaladoras? Hace más de un año que el presidente del Comité de Expertos del Cambio Climático en la UIB, Pau Vílchez, nos advertía en estas páginas de que nuestros recursos hídricos son insuficientes, que las temperaturas seguirán al alza los próximos años y que la vida en Baleares a medio plazo no será la misma. Podemos seguir pensando que son anuncios agoreros, pero luego pasa lo que pasa. Deja de llover y se nos anuncia el apocalipsis. La realidad es terca. En junio hemos llegado a los 30 grados diurnos y no hemos bajado de los 20 nocturnos. Solucionar el problema del agua es prioritario, pero no se consigue de un día para otro. O nos ponemos las pilas o no salvaremos ni los muebles.