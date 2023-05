Reflexió?, no Mayol

Per exemple parlar i escriure de l’escriptor i agitador cultural Ramon Mayol i de la seva darrera aportació a la creació literària, ‘Ofertes a l’interior’ - Edicions Aïllades, Ibiza 2023-un llibre de totes totes recomanable. I el dia d’avui és sense dubte el més oportú. Avui celebram -no és la paraula correcta tal vegada- l’anomenat dia de la reflexió que algun idiota en avorrida tarda de diumenge s’inventà. Avui està prohibit (quasi) parlar de política que llavors arriben els senyors de l’anomenat Junta Electoral Central -una institució en deriva- i et foten una multa de cal deu. Parlaré doncs d’Ofertes a l’interior’ i no tindré cap problema. El llibre és l’agrupació narrativa de diversos contes o breus relats que l’autor de ‘Ibiza estrellada’ estructura de forma simple i clara, oberta i meditativa, mediterrània sempre i en qualsevol lloc. Un esperit el de Mare Nostrum que respira i transpira cap a la pell del lector que ha decidit acostar-se a les seves pàgines en un total de tretze històries il·lustrades amb pintures originals de Marga Guasch. Tot el que es conta amb un llenguatge literari acurat i sensual interioritza una coherència i estabilitat que fa que la lectura arribi a bon port segur d’ones i de tempestes. «A través dels contes» -escriu al pròleg Teresa Navarro Pastor- «sentiràs amor per les tradicions de l’illa d’Ibiza, la seua flora, l’arquitectura tradicionals, els costums, la gastronomia, els tipus de cadires per encordar o les virtuts de la calç. És més, et diria que et farà gana de defensar-les i valorar-les...». En síntesi és del que parlen aquestes ‘Ofertes a l’interior’. Un pas endavant ferm i estable, segur i sòlid dins el camí que Ramon Mayol -un home increïble que fa de tot sense respir ni descans- ha decidit emprendre. Per a un dia llarg i profund de la reflexió cal llegir ‘Ofertes a l’interior i altres relats’. I demà el drama o la diversió, la tristesa o la festa. Depén.