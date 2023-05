Hem aconseguit estar en el futbol professional durant dues temporades. Gràcies per poder comptar amb un club a la lliga de futbol professional per primera vegada en la història de l’esport de les nostres illes. Ha estat una experiència motivadora, il·lusionant, bonica... que no tan sols ha portat més esport de primer nivell a Eivissa, sinó que a més a més ha creat un ambient d’unió, de participació, i de diversió entre els ciutadans de l’illa. Gràcies per aconseguir metes mai somiades, viure una experiència única, i oferir una activitat diferent del que fins ara havíem viscut aquí; gràcies per poder viure la il·lusió de poder anar un diumenge a un camp de futbol amb un ambient diferent i bonic; gràcies per poder veure clubs històrics del futbol espanyol, que també n’hi ha dins de la segona divisió, clubs que han estat molts anys en primera divisió. Tot això ha estat una molt bona oportunitat per gaudir-ho en persona.

Cal acceptar que no sempre es guanya, que hi ha moments millors i moments pitjors. Desgraciadament, aquesta vegada ens ha tocat perdre, però ara cal posar la il·lusió i l’esperança en la pròxima temporada i no decaure, ja que estic segura que hi tornarem. I finalment agrair a Amadeo Salvo, com a president, la seva obstinació, la seva feina, constància, dedicació, la seva inversió que ha estat molt important, i que sense la seva tasca difícilment podríem haver aconseguit el que hem pogut viure aquestes dues últimes temporades.