Llevo muchos años haciendo predicciones electorales. Campaña tras campaña he elaborado sesudos análisis sobre intenciones de voto, pactos, tendencias e intuiciones y creo que tengo el récord de no haber acertado nunca, o casi nunca. Fui, por ejemplo, de los que dijo que era imposible que Marienna Sánchez Jáuregui fuera elegida alcaldesa de Ibiza, con la consiguiente caída de mandíbula la noche electoral -aunque su desastroso mandato me devolvió parte de la razón- o de los que pensó que Vicent Serra, con su talante de gestor serio y hombre moderado se iba a eternizar en la presidencia del Consell, otro error al saco. Eso sí, había una quiniela que no fallaba nunca, la del Ayuntamiento de Sant Joan, la victoria del PP podía ser por costumbre o por aplastamiento, pero se daba por descontada. Pero después de la jaula de grillos en la que se ha convertido el sector conservador del pueblo, en buena parte porque a ‘Carraca’ le ha sobrado un mandato y porque el PP no ha sido capaz de garantizar un relevo pacífico, la quiniela de Sant Joan está más abierta que nunca. Casi habría que ir familia por familia para saber a cuál de las tres formaciones herederas del PP clásico van a parar sus votos en el ‘postcarraquismo’. La cosa está muy divertida.