Ibiza siempre ha sido tierra y mar de corsarios y piratas. Y además, curiosamente, con la aquiescencia de las administraciones de turno, que siglos atrás otorgaban patentes de corso a propietarios de navíos para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. Entonces, la medida obedecía a cuestiones de simple seguridad; no había armada para controlar toda la costa de los enemigos. Ahora ni siquiera sabemos qué espurios intereses empujan al Gobierno de Pedrito Sánchez para liberalizar el pirateo que asuela el sector del alquiler de embarcaciones de recreo. Si el mar pitiuso siempre ha sido territorio comanche, en cuanto entre en vigor la decisión de permitir a propietarios de yates privados alquilar durante tres meses al año (no creo que lo hagan de diciembre a marzo), esto será el caos más absoluto. No sé qué privilegiado cerebro del ministerio correspondiente ha llegado a la brillante conclusión de que en las islas (deberían analizarse los territorios por separado para aplicar según qué medidas) no hay suficientes barcos en verano; las tropelías son tremendas y la presión sobre el medio, insostenible (recuerden la posidonia y la calidad del mar, cada año peor). No tiene ninguna lógica dar patente de corso al chárter ilegal. Había que pasar por la quilla a más de uno...