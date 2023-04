Sembla que tenim un PP evangèlic», comunica l’oracle al poeta emèrit. «Analitzem bé les coses», continua l’oracle, «dies passats a Madrid l’evangèlica Yadira Maestre, colombiana fundadora de la Iglesia Cristo Viene, en un acte del PP, demanà resar per Nuñez Feijóo, una mena d’Allien de la nostra política, i per Martínez Almeida, ovni que aterrà a la capital ‘de toda las Españas’ fa uns anys...». L’oracle deixa astorat i per complet a l’humildíssim emèrit. No hi ha capacitat per l’error; el PP demana l’ajuda de les esglésies més evangéliques possibles ara que es tracta de guanyar -però no les guanyarà- les properes eleccions del 28 de maig. A l’ombra i protecció de Bolsonaro i Donald Trump, la seva deriva religiosa es fa evident. I l’Ayuso de Perón, la princesa del gran Madrid que a tots ens ofegarà, lògicament feliç. L’escriptor i teòleg Juan José Tamayo, intel·lectual a considerar, escriu «con esta alianza PP-iglesias evangélicas fundamentalistas, se produce una doble manipulación; el PP utiliza el cristianismo con fines políticos e intereses electorales en dirección contraria a los valores liberales del cristianismo originario, y el fundamentalismo evangélico pone a disposición del PP un mensaje cristiano adulterado por antievangélico y un potencial electorado fiel a las consignas de pastores y pastoras». Imagino l’obertura pepera electoral amb els Coros y Danzas del PP cantant «venid y vamos todos con flores a Feijóo, con flores a Feijóo que padre nuestro es». La dreta agafa el timó. S’acosten temps de tenebra.