La angustia de la luz que viene

Ya he hablado de esto otra vez, pero me sobrecoge. Mientras a través de la red, incluidos los inmensos almacenes de información de la nube, todo se va haciendo translúcido y el conocimiento sobre cualquier asunto de este tiempo estará disponible al detalle para los investigadores de la historia, lo sucedido pongamos de hace treinta años para atrás irá pasando a ser un mundo oscuro y neblinoso. La información sobre cualquier cosa anterior a Internet y sus buscadores es parca y parece en tinieblas al contraste con la luz que domina en la posterior. Aunque decía al principio que esto me sobrecoge, la causa del respingo no pertenece tanto al lado de la oscuridad como al de la extrema luminosidad, en la que no tendrán sitio las incógnitas y misterios normales de la vida, en cuya ignorancia nos refugiamos, sino solo los de la pura existencia, donde no hay refugio posible.